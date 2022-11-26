Биография Владимира Макея: как выходец белорусской деревни стал голосом Лукашенко на международной арене

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Фото: Евгения ГУСЕВА

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей. Выходец из маленькой белорусской деревни, которую еще и не на каждой карте Гродненской области можно найти. Скончался совершенно неожиданно в возрасте 64-х лет человек, которого считали одним из авторов белорусской внешней политики, хотя его, скорее всего, уместнее назвать ее исполнителем. Поскольку, по большому счету, автор у внешней политики Республики Беларусь один – президент Александр Лукашенко. В команде которого Владимир Макей находился на протяжении 22-х лет.

В 2000-м он начал работать непосредственно в команде Лукашенко в должности помощника президента. До того были обучение в Минском пединституте иностранных языков, служба в Советской армии (до 1992 года), откуда Макей уволился и поступил на обучение в дипломатическую академию МИД Австрии.

Помощником президента Макей проработал до 2008-го года, пока не был назначен главой администрации президента Белоруссии, став, по сути правой рукой Лукашенко. Спустя четыре года, в августе 2012-го Макей вернулся в дипломатию, откуда уходил в команду Лукашенко. А ведь до того он с 1993-го по 2000-й работал в МИД Белоруссии и сделал неплохую карьеру, поднявшись за семь лет с должности третьего секретаря управления информации и гуманитарного сотрудничества МИД, через несколько загранкомандировок, до поста начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД РБ.

Заняв пост министра иностранных дел Белоруссии в 2012-м, Макей уже не покинул его до самой смерти. Менялись правительства, накладывались и снимались санкции, но Макей оставался на своем посту при четырех главах правительств на протяжении этих лет. Они менялись, он оставался.

Некоторые считали его прозападно настроенным, но, когда атмосфера протестов в августе 2020-го захватила многих, в том числе, и государственных чиновников, Макей предложил уволиться из Министерства иностранных дел всем, кто не согласен с государственной политикой. А двух сотрудников центрального аппарата МИД, вышедших на протест, уволил своим решением.

"Прозападник" Макей допускал и возможность выхода Минска из Совета Европы, и даже разрыв дипломатических отношений с Евросоюзом после введения санкций. В начале прошлого года он прямо обвинил зарубежных дипломатов во вмешательстве во внутреннюю жизнь Белоруссии и провоцировании "антигосударственной" деятельности. Во времена, когда Минск намеревался наладить сотрудничество с Европой, Макей проявлял дипломатическую гибкость и делал многообещающе заявления, очаровывая и прозападную белорусскую оппозицию, и иностранных дипломатов, а когда было необходимо, он моментально превращался в "молнии, метаемые Зевсом". За эти годы он стал одним из самых опытных дипломатов на международной арене.

Заменить его на посту главы МИДа Александру Лукашенко будет весьма непросто.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это событие, заявила: "Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России".

О чем писал в соцсетях глава МИД Владимир Макей: иронизировал над США, говорил о лидере на примере своего хозяйства, рассказывал про отдых в санатории и колол дрова

Самые яркие посты в соцсетях главы МИД Беларуси Владимира Макея (подробности)