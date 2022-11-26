Спенсер Туник раздел догола на австралийском пляже 2,5 тысячи женщин и мужчин

Американский фотограф собрал на рассвете на пляже 2.5 тысячи обнаженных добровольцев обоего пола и снял их в лучах восходящего солнца. Фото: REUTERS

Почему именно Австралия? По данным Всемирного фонда исследования рака, австралийцы чаще жителей других стран страдают от онкологии кожи. Согласно прогнозам, в 2022 году 17,7 тысяч австралийцев заболеют меланомой (очень опасной злокачественной опухолью кожи), примерно 1,3 тысяч умрут от нее.

Поэтому-то американский фотограф собрал на рассвете на пляже 2.5 тысячи обнаженных добровольцев обоего пола и снял их в лучах восходящего солнца. Таким необычным способом призывая австралийцев регулярно делать у врачей проверку на рак кожи. Ведь основная причина меланомы - воздействие ультрафиолетовых лучей Солнца. "У нас есть возможность привлечь внимание к проблеме рака кожи, и для меня большая честь быть здесь, заниматься своим искусством и отдать должное человеческому телу и его защите", - заявил Туник агентству Рейтер.

Свою акцию он провел совместно с благотворительной организацией Skin Check Champions. Ради гуманитарного проекта Туника в Австралии пришлось специально изменить законодательство, запрещающее появляться на пляже полностью обнаженным. Что ни сделаешь ради благородной цели спасения жизней.

Фото: REUTERS

ОБНАЖАЮЩИЙ МАХОМ

Для 55-летнего Туника этот год - юбилейный. Ровно 30 лет назад, в 1992-м, он начал снимать обнаженную натуру не в студии, а … в общественных местах Нью-Йорка. Поначалу – одиноких моделей. В 1994 г застолбил свой путь в искусстве, сфотографировав сразу 28 голых людей перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в центре Манхэттена. Перейдя, по его словам, от простой фотографии к инсталляции, перформансу.

Потом счет пошел на сотни, тысячи добровольцев, желающих позировать мастеру, в чем мать родила. Рекорд - 18 000 человек, обнаженных махом 6 мая 2007 году на площади Конституции в центре Мехико. Голые женщины и мужчины разных возрастов в едином порыве встали, отдали честь, легли на площадь, скорчились в позе эмбриона … Представляете картину объективом?!

Одновременно с фотосессией снимался документальный фильм "Голый в Мексике: Спенсер Туник".

Фото: REUTERS

В августе того же года Спенсер совместно с Гринпис устроил фотосессию 600 человек на леднике Алеч в швейцарских Альпах. Чтобы привлечь внимание общественности к глобальному потеплению и сокращению мировых ледников. Ведь тот же Алеч за год отступил на 100 метров. Цель благородная, но как голые модели вынесли стояние на леднике при температуре около 10 градусов?

В 2011 году Туник сотворил инсталляцию «Голое море». Раздев в Израиле на Мёртвом море 1 000 человек в возрасте от 20 до 77 лет. Ради спасения самого соленого в мире моря.

Ходят шутки, что за 30 лет этот фотограф раздел больше женщин, чем журнал «Плейбой» с 1953 г. С «Плейбоем» все ясно – мужской журнал! А в чем смысл голых инсталляций Туника?

Фото: REUTERS

Вовсе не в сексуальности, как могут подумать. «Я не нудист, - терпеливо объясняет фотохудожник с мировым именем. - Я беру обычных людей и привожу их в мир современного искусства. Многие люди приходят, думая, что они увидят обнаженные тела, это будет сексуальное переживание. Когда все заканчивается, они не могут вспомнить, видели ли они вообще грудь или пенис… Я создаю живые скульптуры из сотен обнаженных людей. Никаких прикосновений. Ничего сексуального. Индивидуумы в массовом порядке, без одежды, сгруппированные вместе, превращаются в новую форму. Тела простираются в ландшафт и над ним, как субстанция. Эти сгруппированные массы, которые не подчеркивают сексуальность, становятся абстракциями, которые бросают вызов или меняют взгляды человека на наготу и неприкосновенность частной жизни."

Фото: REUTERS

Да уж, мудрена Матрена! Вона как закрутил…

Известно, художника обидеть может каждый. Вот и Туника в начале творческого пути власти Нью-Йорка несколько раз штрафовали, арестовывали. Но он не сдался. В судебных тяжбах с властями дошел до Верховного суда США. В 2000 г Верховный суд встал на сторону художника, разрешив устраивать на улицах Нью-Йорка массовые голые съемки. Пардон, творить высокое искусство.

Фото: REUTERS

В год мастер устраивает несколько грандиозных голых инсталляций в разных странах. О месте очередной акции сообщает заранее. Добровольцы записываются. Приезжают на съемку за свой счет. Обнажаются бесплатно. Полностью! Голая правда в первозданном виде. Никаких очков, часов, колец, цепочек, прочих ювелирных украшений. Дозволен только пирсинг. На съемках дежурят врачи, полиция. Но они остаются за кадром.

Каждый зарегистрированный участник «художественного акта» позже получает от Туника по почте групповое фото, пардон, произведение искусства.