Герой спецоперации «Z» капитан Бутенко обошел врага и нанес удар с тыла

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

Младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова

ПЕРЕВЯЗАЛА БОЙЦОВ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Младший сержант медицинской службы Анастасия КАШКУРОВА

«С первых дней специальной военной операции младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии, неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, оказывала высококвалифицированную неотложную медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях. Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовала Анастасия Кашкурова, выполняла задачу по обороне взятого в ходе боёв с националистами важного стратегического объекта. Националисты, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошли в контрнаступление. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем. Часть выпущенных врагом снарядов попала в медицинский пункт, где в тот момент младший сержант Кашкурова оказывала медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел медицинская сестра, рискуя собственной жизнью, лично вынесла их из-под обстрела и сгруппировала в безопасном месте, чем спасла их жизни».

Подполковник Александр Козлов

ВЫНУДИЛ ОТСТУПИТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Подполковник Александр КОЗЛОВ

«Позиции реактивного дивизиона, в составе которого действовал подполковник Александр Козлов, подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков, предпринявших попытку прорвать оборонительные рубежи наших войск. Александр Козлов, действуя смело и решительно, быстро сориентировавшись в сложной и опасной обстановке, организовал вывод личного состава и вооружения дивизиона из-под вражеского огня боевиков, сохранив жизни российских военнослужащих, а также исправность вооружения и военной техники

Разместившись на новых огневых позициях, военнослужащие реактивного дивизиона приступили к огневому поражению наступающих боевиков. Благодаря мужеству, проявленному подполковником Козловым, дивизион, не понесший потерь при обстреле врагом, в результате ответного артиллерийского огня сковал наступательные действия националистов и вынудил их отступить на исходные позиции».

Капитан Алексей Бутенко

ОБОШЕЛ ВРАГА И НАНЕС УДАР С ТЫЛА

Капитан Алексей БУТЕНКО

«Подразделение российских Вооруженных Сил под командованием капитана Алексея Бутенко выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, занятого украинскими националистами. Противник применил артиллерию по нашим наступающим подразделениям.

Столкнувшись с хорошо укрепленными позициями и несмотря на артиллерийский обстрел, Алексей взял с собой группу подчиненных, обошел укрепления противника с тыла, оставаясь при этом незамеченным, после чего внезапно атаковал врага. В результате боя часть личного состава украинских националистов была ликвидирована. Шесть боевиков было взято в плен.

Освободив населенный пункт от противника, Алексей приступил к его обороне. Ночью противник предпринял попытку вернуть контроль над населенный пунктом и атаковал позиции подразделения Алексея Бутенко. Алексей, действуя смело и решительно, находясь на переднем крае атаки, руководил вверенным ему подразделением. По итогам боя националисты, потеряв 1 танк, 2 БТР и более 20 человек убитыми, отступили».