«Нельзя быть такой бессовестно красивой»: 56-летняя Салтыкова показала фигуру в бикини

Ирина Салтыкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда 90-х Ирина Салтыкова в свои 56 лет остается стройной и подтянутой. Певица отдыхает на курорте и делится в соцсетях отпускными снимками. На одном из кадров она позирует, лежа на шезлонге в бассейне.

На снимке Ирина в нежно-розовом бикини лежит, подставив безупречную фигуру солнечным лучам. Лицо она прикрыла рукой.

«Без фотошопа», - подписала снимок Салтыкова.

Певица сфотографировалась в бикини. Фото: соцсети.

Подписчики певицы пришли в восторг от того, как она выглядит в купальнике. В комментариях они написали Салтыковой множество комплиментов. «Потрясно, Вам 20 лет, не больше», «И все-таки вы продали душу дьяволу! Ну, нереальная фигура», «Ну, нельзя же быть такой бессовестно красивой?», «Офигенная, подтянутая фигура! Иришка даст фору всему молодому поколению», «Богиня вечной молодости», - восхищаются фолловеры.

Ирина Салтыкова рассказывала, что она никогда не сидит на диетах. Ее стройная фигура – это дар природы, который достался ей по наследству от мамы. Певица признается, что с возрастом у нее увеличился аппетит, и она стала больше есть. Артистка пытается контролировать себя, чтобы не обзавестись лишними килограммами.

В чем секрет моложавости и красоты ее мамы, в соцсетях рассказывала дочка Салтыковой Алиса. По словам девушки, главное – позитивный настрой, именно он позволяет сохранять душу и тело молодыми.

Певица отдыхает на курорте в теплых краях. Фото: соцсети.

- Хочу рассказать мамин секрет молодости, как оставаться всегда такой, - рассказала Алиса. - Нужно оставаться ребенком в душе. Маленькой, хорошей, веселой, немножко избалованной девчонкой. Всегда. И когда ты такая в душе, из тебя исходит позитив, из тебя уходит взрослый негатив, переживания никчемные, никому ненужные. Тогда у тебя на лице счастье, радость, белоснежная улыбка в 33 зуба, которую мы все знаем.

Артистка признается, что Алиса – главный стимул всех ее успехов, ведь после развода с певцом Виктором Салтыковым Ирина осталась одна с ребенком, и ей всего пришлось добиваться самой. К семейной драме добавилась болезнь - в 30 лет артистка заболела раком.

- Я не люблю это произносить. Честно говоря, тогда я даже не думала, что если меня не станет… И все, и конец. Я об этом не переживала. Я переживала о родителях. Об Алисе, что она останется без меня. У меня была уверенность, что, наверное, вылечат, - рассказывала Салтыкова в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». К счастью, болезнь отступила.