Марат Башаров год скрывал роман с молодой актрисой

Марат Башаров год скрывал свои отношения с Асей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После развода с третьей женой Елизаветой Шевырковой Марат Башаров ушел в тень и ничего не рассказывал о своей личной жизни. Поговаривали, что артист не раз пытался вновь сойтись с мамой своего сына Марселя, но безрезультатно. И вот теперь стало известно, что 48-летний актер снова влюблен и счастлив. Новой избранницей артиста-скандалиста стала актриса Ася Борисова.

Ася на 13 лет моложе Башарова, она родом из Читы. Борисова окончила РАТИ-ГИТИС, вышла замуж, но развелась. Сейчас Ася одна воспитывает сына. 35-летняя актриса снимается в сериалах. Она засветилась в проектах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», но в основном в эпизодах, так что большинству зрителей ее имя ни о чем не говорит. С 2008 по 2015 годы артистка играла в труппе Московского «Театра Луны».

Новой избранницей Марата стала актриса Ася Борисова. Фото: соцсети.

Борисова и Башаров вместе уже год, и все это время они скрывали свой роман. Недавно она пришла на спектакль «Нежданно-негаданно», в котором играет Башаров. Судя по всему, у Аси сложились прекрасные отношения с первой женой Марата Елизаветой Круцко. Во время спектакля они сидели рядом в зрительном зале.

Говорят, Башаров обеспокоен тем, что карьера его подруги забуксовала, и дальше эпизодов она не продвинулась. Поэтому он познакомил Асю с генеральным директором МХАТа им. Горького Владимиром Кехманом.

«Я вчера видел двух девушек, которые пришли. Марат мне сказал: „Одна бывшая, другая настоящая“. Он просто представил мне их. Не знаю - посмотрим», - рассказал Кехман в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

35-летняя актриса снималась в сериалах «Склифосовский» и «Глухарь». Фото: соцсети.

В последние годы Марат Башаров прославился тем, что поднимал руку на своих жен. Актер не скрывает, что иногда слишком увлекается выяснением отношений с избранницами. Но все равно считает, что женщины не должны выносить сор из избы и рассказывать, что их избили.

Развод Башарова с третьей женой Елизаветой Шевырковой был громким и публичным. Супруги официально развелись в 2019 году после того, как актер в состоянии алкогольного опьянения избил Лизу и сломал ей нос.

Вторая жена Башарова Екатерина Архарова тоже ушла от него после того, как он поднял на нее руку. Актриса уехала из его дома в синяках и потом долго лечилась. Несмотря на всеобщее осуждение, Марат абсолютно уверен: то, что творилось в его втором и третьем браках, нельзя назвать домашним насилием.

- Дал пощечину на кухне – и это избиение? Ребята, ну… Видимо, у вас в глазах это видится так, - заявил Башаров в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, они разошлись через три года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, первой женой Башарова стала Елизаветой Куцко, она родила артисту дочь Амели. Пара рассталась, когда у Башарова начался роман с фигуристкой Татьяной Навкой. В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Менее чем через полгода Архарову госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Позже в ток-шоу актриса рассказала о проявлениях домашнего насилия со стороны мужа. Марат же в свое оправдание сообщил, что когда Архарова выпивала, то теряла контроль над собой.

- Она взяла пепельницу, разбила стекло, порезалась вся. Я открыл дверь… Я ей врезал один раз. Не бил много раз. Я ей вот так вот дал наотмашь, - рассказывал актер.

В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. В этом браке у артиста появился сын Марсель. В декабре 2018 года брат Елизаветы Федор сообщил журналистам, что Башаров сломал новой жене нос, и показал справку из травмпункта. В марте 2019 года пара разошлась.