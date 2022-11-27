Мэрия Нью-Йорка нашла оригинальный способ пополнить казну

Власти Нью-Йорка решили выставить на аукцион подарки, полученные в разное время мэрами Нью-Йорка.

Пока решено распрощаться с полусотней вещиц, полученных Руди Джулиани, Майклом Блумбергом и их предшественниками. Согласно закону, они не могли становиться собственниками подарков, которые были вручены им в период занятия выборной должности и оцененных более чем в $20.

Картина Питера Макса, подаренная Эду Кочу (105-й мэр Нью-Йорка), на данный момент - один из самых дорогих лотов. За неделю цена на нее взлетела с $50 до $17600

Среди планируемых к продаже лотов – предметы искусства, украшения, спортивные сувениры; многие с автографами. Все они имеют немалую материальную ценность, но не представляют интереса для музеев или исследователей. Покупателям обещают выдать сертификат, подтверждающий подлинность вещей.

Например, купить можно будет кроссовки Nike с автографом рэпера Ice-T, серебряную лопатку для тортов, а также часы от Tiffany, врученные Майклу Блумбергу. Запонки от Tiffany когда-то получил Джулиани, равно как и футбольный мяч от Louis Vuitton.

На регулярно проводимых аукционах мэрия избавляется от излишков собственности – начиная от канцтоваров и заканчивая транспортными средствами. Но вот попытка распродать подарки – первая в своем роде. Планируется, что полученные средства целевым образом будут направлены на обеспечение работы городских архивов.