Семьи участников военной спецоперации отправятся в гости к Деду Морозу

Путешествия пройдут в формате «поезд-отель». Фото: МО РФ

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции (СВО), и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД».

Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту. Фото: МО РФ

«Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг. 26 ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку – 3 месяца», - прокомментировали в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что путешествия пройдут в формате «поезд-отель», в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов.

Всего в акции «Своих не бросаем» примут участие более 1000 человек. Фото: МО РФ

В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского Кремля и музея народного деревянного зодчества «Витославлицы», в Горном парке Рускеала - знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске - ознакомление с музеем под открытым небом «Малые Корелы». В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждет яркая встреча с главным зимним волшебником – Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.

"В преддверие новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих-участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера и путешествие в настоящую зимнюю сказку", - сказал заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов. Фото: МО РФ

Запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции "Своих не бросаем" примут участие более 1000 человек.