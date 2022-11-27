В России испытывают лекарство от инсульта

После инсульта в головном мозге одновременно происходит масса событий Фото: Shutterstock

В России создают лекарство, способное защищать от последствий инсульта, второго по частоте «убийцы» людей во всем мире. Успешно прошел этап доклинических испытаний, препарат готов к тестированию на добровольцах. «Комсомолка» поговорила с руководителем команды разработчиков, доктором химических наук, профессором РАН Вадимом Негребецким.

ИНСУЛЬТ: ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ЛЕЧИТЬ МОЖНО

Возможно ли создать некую «вакцину» от инсульта? Да, риски можно снизить за счет отказа от вредных привычек. Помогает и здоровый образ жизни. Но можно ли искоренить эту болезнь полностью?

Основная сложность, - после инсульта в головном мозге одновременно происходит масса событий. Нарушается кровообращение, которое сопровождается неврологическими симптомами, такими, как нарушение речи, подвижности конечностей, способности глотать. Приток крови к головному мозгу заметно снижается, а это становится причиной сильнейшего стресса для организма и вызывает некроз или преждевременную гибель нейронов. Инсульт может привести к смерти, но и при относительно благоприятном исходе последствия могут сделать еще вчера относительно здорового человека инвалидом.

В ОСНОВЕ – КОСМИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВО ИЗ ЗАКРОМОВ РОДИНЫ

Российские ученые обратились к хорошо забытому старому, - препарату фенотропилу, родом еще из СССР, из 1970-х. Это вещество ноотропного действия, то есть может повышать внимание и концентрацию, благотворно влиять на переносимость нервной системой разного рода нагрузок, защищать межнейронные связи от разрушения. Когда-то его использовали при подготовке космонавтов, однако применять при инсульте его не удобно. Лекарство в таблетке, а «терапевтическое окно» при инсульте, время, когда лечение наиболее эффективно, - всего 6 часов. И как человеку с инсультом проглотить даже одну таблетку? За это время нужно еще МРТ успеть сделать или компьютерную томографию с контрастом. А не успеешь, нейроны начнут отмирать последствия будут уже необратимы.

ХИМИЧЕСКАЯ БАТАРЕЙКА ДЛЯ МОЗГА

Ученые решили препарат «докрутить», сделать так, чтобы он лучше усваивался организмом. Заодно изменили и химическую формулу, добавив новый компонент, который борется с воспалением, которое начинается сразу после инсульта.

Экспериментальный препарат уже получили первые пациенты: лабораторные мыши, кролики и крысы. За их выздоровлением следили, в том числе, с помощью магнитно-резонансного томографа для лабораторных животных, кстати, таких аппаратов в России всего раз – два и обчелся. А у грызунов тестировали, как менялась их способность заходить в норки, и как животные могли плавать.

ИНСУЛЬТ, ДЕМЕНЦИЯ И ДЕПРЕССИЯ

Среди дополнительных эффектов, которыми обладает препарат, выделяется антидепрессивное свойство.

- Сейчас мы в лаборатории работаем с несколькими моделями депрессии, используя лабораторных животных на этом этапе, - говорит Вадим Гернебецкий. – Одна из моделей — хронический непредсказуемый легкий стресс. Она наиболее адекватно воспроизводит депрессию у людей. Другая модель связана с процессами, вызванными воспалением. Наш препарат показал хорошие результаты. И я думаю, что перспективы его еще шире, чем помощь при инсульте и депрессии. Он еще очень здорово повышает работоспособность за счет того, что способствует насыщению крови кислородом. Также мы сейчас проверяем, как вещество работает при болезни Паркинсона.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

- Проблема в том, что эффективность показали только немногие препараты ноотропного действия, и только для лечения от определенных состояний, связанных с инсультом, - говорит Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании. - В комплексном подходе к лечению от инсульта, - это вспомогательные лекарства.

В восстановлении после инсульта в первую очередь нужна дорогостоящая и индивидуально подобранная система реабилитации (восстановление движения, речи, зачастую - зрения) и последующей социализации, указывает он.

Эксперт полагает: далеко не факт, что успехи, полученные на животных, повторятся и в испытаниях на людях. Причин неудачи может быть масса: ошибка в подборе дозировки, механизм действия может не сработать на человеке и много еще чего.

- Потребуется большой набор серьезных исследований, на которые не так просто найти финансирование, - говорит Николай Крючков. - Если препарат удастся испытать так, чтобы вывести его на отечественный рынок, - это будет огромная удача. Но замечательно, что разработки идут. Хотелось бы верить, что российские институты развития, государственные и частные фармкомпании найдут ресурсы для самых перспективных препаратов в этой области.