Раскрыт секрет нового хита SHAMAN

SHAMAN умеет создавать в песнях яркие образы. Фото: Вконтакте

В ноябре звезды выпустили максимум новых песен чем по сравнению с другими месяцами года. Мы выбрали самые обсуждаемые треки – от самых обсуждаемых или популярных артистов. С помощью эксперта выяснили чем так хороши (или нет) песни осени от наших эстрадных звезд.

Самые обсуждаемые новинки для KP.RU послушала педагог вокала, саундпродюсер Юлия Таравкова.

Эксперт Юлия Таравкова прослушала новинки Фото: Личный архив героя публикации

Полина Гагарина

Самая популярная певица страны три года подряд (по данным опроса ВЦИОМ) - Полина Гагарина. На этой неделе певица впервые за шесть лет выпустила новый альбом – «Вдох», на котором 9 композиций.

Эксперт Таравкова: «В альбоме Полины Гагариной есть одна песня сильно похожая на хит «Драмы больше нет» - припев практически один в один. Это песня «Не мое кино». Такой вот плагиат у самой себя. Но хотелось бы разобрать более интересную песню в альбоме «Бабочки». Диапазон песни чуть больше полторы октавы; танцевальная, легкая романтика. Припев очень хитовый, сразу запоминается. Плюс яркий словесный образ бабочки в животе из всей песни помнишь только эти слова, хотя есть упоминание и драм. и театра - как штрихи к тем песням, которые были супер хитами. По исполнению Полина уже сильно не усложняет вокализами, не перегружает вокалом - слушается легко. И сведение, и бэк-вокал, и сама аранжировка сделаны очень качественно. Красивый современный танцевальный трек!»

Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом. Фото: стоп-кадр телеканала «Россия»

SHAMAN

Клип на трек «Вороны мои» весь ноябрь в трендах на YouTube. SHAMAN выпускает в этом году такие композиции, что они сразу становятся популярными. Певец стал собирать большие залы по всей стране. Удивительное попадание в запросы аудитории. SHAMAN по итогам 2022 года в опросе ВЦИОМ стал по мнению россиян вторым в списке лучших эстрадных исполнителей (после мэтра Ольге Газманова).

Эксперт Таравкова: «Диапазон песни полторы октавы, куплет звучит внизу, припев на октаву вверх. Прекрасный бэк-вокал - с элементами народного опевания. Сильный эмоциональный припев, яркие полетные высокие ноты. «Ворона» - яркий, запоминающийся музыкальный образ, который в своих песнях использовали самые неординарные исполнители. Образ символизирует явление в музыкальной индустрии, отличающееся от толпы, на что и претендует, судя по всему, автор. В аранжировке вы не услышите электронных звуков, думаю SHAMAN и поет живьем, и выступает с живым составом музыкантов, что несомненно достойно уважения».

Анна Асти и Jony

Два успешных исполнителя объединились и выпустили еще один хит – дуэтную песню «Как любовь твою понять». Песня стала лидером в чарте треков «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и «Apple Music», клип в трендах на YouTube «Как любовь твою понять»

Эксперт Таравкова: «Очень красивый дуэт двух самых ярких и талантливых звезд на сегодняшний день на нашей эстраде! Наслаждение голосами, которые удивительно дополнили друг друга и красиво звучат вместе в этом дуэте. Очень красивая гармония песни, наконец-то не три аккорда. Здесь красивый художественный текст - без пошлости. Ест ь яркий эмоциональный посыл; аранжировка, которая не мешает проявляться содержанию и голосам в песне. Анна Асти берет очень высокие ноты совершенно легко и не кричаще. Джони, как всегда, поет эмоционально, трогательно. В песне показаны все уровни громкости вокалистов -от пианиссимо до фортиссимо. Прекрасный субтон, прекрасные крепкие верхние ноты обоих вокалистов. Ярко, талантливо и эмоционально!»

Вера Алдонина

15-летняя дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина выступила в ноябре на неделе моды с песней Уитни Хьюстон неслучайно. Вера Алдонина объяснила свой выбор: «Мама выступала на этом мероприятии 4 года назад с этой песней. И это придало мне уверенности». Вера растет артисткой – она актриса мюзиклов, получала гран-при международных музыкальных конкурсов.

Дочь Юлии Началовой - Вера Алдонина делает первые шаги на эстраде. За дочерью звезды наблюдает с особым вниманием. Фото: пресс-служба неделя моды Estet Fashion Week

Эксперт Таравкова: «Вера спела одну из самых сильных песен для вокалистов «I Have nothing». И спела достойно. Я не услышала в живом исполнении фальшивых нот, все мелизмы были спеты, пусть иногда и не как в оригинале - но зато по-своему и главное не хуже. На модуляции припева - на верхних нотах голос не зажимается, я слышу опору в звуке. Здесь красивый тембр, техничность, вокальная гибкость. Мне чуть не хватило эмоциональности и ритмичности. Но голос, тембр красивый, я уверена, что она работает над своим вокалом и учится петь. Думаю, что при желании она сможет построить вокальную успешную карьеру».

Иванушки International

Группа-долгожитель на нашей эстраде празднует 25-летие на сцене сольниками в «Крокусе» и выпуском новой песни «Две звезд».

Эксперт Таравкова: «Звучание песни «Две звезды» напомнила юных «Иванушек»: добрая романтика - без пошлости и утяжеления звуков в аранжировке. Куплеты, где ребята поют в унисон, в октаву, речитатив «рыжего» и простой, легкий и даже светлый текст песни - все это окунает в атмосферу 90-х. Именно к этому звучанию сейчас стремятся многие звезды».

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