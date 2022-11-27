Какое ваше дело: России попытались сделать выговор за поддержку болельщиками хоккея спецоперации

ИИХФ призвала Федерацию хоккея России «бдительно следить за поведением команд и лиг» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прекрасная новость пришла из Цюриха, в котором расположена штаб-квартира Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Кто не знает или забыл, есть еще хоккей на траве, так там не наши. Впрочем, в Цюрихе тоже давно засели не наши, судя по тому, что они там делают. В общем, ИИХФ давеча оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) за символику специальной военной операции России на Украине на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ – по сути, открытый чемпионат России).

Как сказано в сообщении ИИХФ, "Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под её юрисдикцией, что она этого не сделала и что в дальнейшем она должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы такое поведение больше не оставалось без внимания и без контроля". В чем, собственно дело? В том, что болельщики показывали на площадках во время матчей знаки с обозначением символики СВО, которые "не выглядели сделанными вручную", а также в появлении на стадионах и аренах "плакатов и билбордов с политическим контекстом". А еще в том, что клубы КХЛ "решили публиковать фотографии с такими сообщениями в своих аккаунтах в социальных сетях". При этом отмечается, что комиссия ИИХФ "приняла во внимание ответ Федерации хоккея России в письмах и в ходе слушаний". Но все-таки вынесла выговор.

У каждого российского болельщика, и не только хоккейного, тут же возникает, как минимум, два вопроса. Какое дело этой международной федерации до чемпионата России, во что, по сути, превратился турнир КХЛ после того, как лигу покинули финский и латвийский клубы, а осталось по команде из Белоруссии, Казахстана и КНР? И на основании какой статьи своего Устава или Кодекса этики ИИХФ отстранила российские команды от участия в международных турнирах? В чемпионате мира российская сборная не принимает участия, точно также российских хоккеистов заменили на швейцарскую команду в Еврохоккейтуре. И все это сделано по инициативе и под эгидой ИИХФ. И как, помогло? Подняло посещаемость, зрительский интерес?

ИИХФ моментально, как и многие другие международные спортивные федерации и ассоциации занялась политическим проституированием, которое не имеет к миру спорта никакого отношения. Зато усиленная работа по внедрению повестки ЛГБТ для международных спортивных функционеров задача, еще более важная и значимая, чем само развитие спорта. Который в их руках давно превратился в инструмент политического влияния, что бы они там ни заливали про "спорт вне политики". Началось, кстати, с Олимпиады в Москве 1980-го.

И что теперь сделает ИИХФ после выговора и передачи дела "в Дисциплинарный комитет ИИХФ" и констатации "неспособности Федерации хоккея России предпринять какие-либо действия для прекращения таких нарушений или сообщения о них"? Может, ИИХФ отстранит российские клубы от участия в чемпионате КХЛ? Или, вообще, прикроет сам чемпионат? Может, еще раз запретит проведение в России уже отмененного чемпионата мира? Какое ваше дело, что и как мы делаем в России. Вы там у себя копошитесь, ну и копошитесь. Можете даже чемпионат мира среди геев проводить или ввести квоты на наличие ЛГБТ-игроков в хоккейных сборных. ФИФА же под давлением гей-лобби продавило Катар на капитанские повязки ЛГБТ и прочие "украшения геев" на форме футболистов на нынешнем ЧМ. И что здесь от спорта, а что от политики.

А вот другая группа вопросов относится уже к отечественной ФХР, которая ведет себя, с точки зрения болельщика, странно. Нас лупят, а мы продолжаем вылизывать эти сапоги? ФХР уже оправдывалась перед ИИХФ в марте нынешнего года, когда объясняла, что "Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды" и оправдывалась в ответ на обвинения в поддержке СВО: "ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций".

ФХР оказывается продолжает платить членские взносы в ИИХФ, получая которые и жируя на них, эти международные спортивные бюрократы еще и пинают тех, кто их кормит. Ну, а как же, оправдываются в нашей хоккейной федерации, ведь "ФХР не была лишена членства в ИИХФ". А самим, если не выйти в знак протеста против отстранения Росси по политическим мотивам от соревнований, то хотя бы приостановить членство слабо? Или командировочных жалко лишаться? Нет, извините, есть более важная и звучная отмазка: важно поддерживать диалог. Или так важно, по мнению самих функционеров Международной федерации хоккея для России "иметь в ИИХФ хорошую репутацию для осуществления членских прав". Каких прав, извините? Права получать плевки в лицо?

Берите пример хоть с НХЛ, где на эту Международную федерацию хоккея клали с большим прибором, а на этих бюрократиков, которые сами на коньках не стояли и клюшку в руках не держали, плевали с высокой колокольни. И то лишь в том случае, если их соизволят замечать с хоккейного Олимпа Северной Америки. КХЛ – вторая по важности и значимости лига в мире, а позволяет обращаться с собой, как проштрафившийся мальчишка. Кстати, в НХЛ сейчас обдумывают проект проведения своего Кубок мира вместо существующего под эгидой ИИХФ. И без России, а значит, без денег и сильнейших команд нынешняя ИИХФ в случае реализации этого проекта просто обречена на жалкую смерть. Кто они без России? Ноль без палочки.