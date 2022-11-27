Как США бесстыдно наживаются на украинском конфликте

Соединенные Штаты не в первый раз используют конфликты в собственных интересах Фото: REUTERS

«США получают огромную прибыль от украинского конфликта». С этим тезисом, озвученном изданием Politico (американская медиа-организация в области политической журналистики) согласились читатели британского таблоида Daily Mail. Они отметили, что «Соединенные Штаты не в первый раз используют конфликты в собственных интересах» и упрекнули ЕС «в запоздалой реакции на эту ситуацию». Этот вопрос политический обозреватель KP.RU Александр Гамов обсудил с бывшим главным редактором «Огонька» Виталием Коротичем, 10 лет прожившим в Америке.

- Виталий Алексеевич, тема не новая, но она становится все более и более актуальной. Вот что вы по этому поводу можете сказать?

- Я могу сказать только, что несколько американских президентов в разное время говорили, что бизнес – это главный смысл американской жизни.

Дело в том, что никто в США не эмигрировал для того, чтобы там пользоваться свободой печати и правом покупать оружие на каждом углу.

В Америку эмигрировали и эмигрируют с одной целью - чтобы жить лучше, чем жили в прежнем своем доме. Вот и все.

Поэтому, люди, которые делают там деньги, считают, что они осуществляют высшую цель Соединенных Штатов и достигают того, ради чего стоит жить.

В конце концов, когда США помогали в свое время нам победить во Второй Мировой…

- Прежде всего - в Великой Отечественной.

- … и снабжали нас по ленд-лизу - то речь шла именно о ленд-лизе. То есть, мы подписали с ними договоры о том, что когда-нибудь деньги за все полученное вернем, что все это было только одолжено, а не взято навсегда и навеки.

Но дело в том, что американцы считают, что ничего срамного в таком подходе нет.

И когда сейчас европейцы взвыли от того, что их лишили российской нефти, и российского же газа, но в то же самое время дали им американский газ и все остальное, - но за цены, которые превышают российские в несколько раз… Так вот - им говорят (американцы - европейцам. - А.Г.) – ну, как же, в этом есть высокий идейный смысл!

- Ага!

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич 10 лет прожил в Америке Фото: Александр ГАМОВ

- Ведь высший идейный смысл в Америке – это все-таки зарабатывать деньги.

А в Вашингтоне и не скрывают, что украинский кризис для США - выгодный бизнес.

Они там живут для того, чтобы жить ещё лучше, и всякие идейные трали-вали (насчёт благотворительности. - А.Г.) там существуют, но только в разговоре.

Да и Daily Mail, которую вы упомянули, это в общем довольно газета такая бульварная. Но она может это написать.

А вот, к примеру, «Нью-Йорк таймс» вряд ли когда-нибудь попрекнет европейцев тем, что они с опозданием на это среагировали.

- Ясное дело. Да и потом, как европейцы могут на это реагировать?

- Они сейчас настолько подчинены Соединенным Штатам, что могут только попискивать, понимаете?

И тут ничего больше не будет. Так что, посмотрим.

Но бизнес на любом деле – на чем угодно – на любой продаже, на любом благотворительстве даже – это, в общем, в Америке не считается ничем стыдным, это один из самых высоких смыслов жизни.

- Понял.

- Есть разные страны…

Нам сегодня все время говорят о том, какие мы высокие… Я смотрю иногда передачи Никиты Михалкова, который, в основном, рассуждает о высоком смысле российской жизни…

Высокий же смысл американской жизни - я повторюсь - в том, чтобы жить лучше и заработать больше. И, в принципе, этот жизненный смысл они пытаются оправдывать уже не первое десятилетие и даже не первую сотню лет.

- Ладно… Будем иметь ввиду. Спасибо вам огромное.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!