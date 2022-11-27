Получал сотни тысяч из бюджета: раскрыты заработки сбежавшего в Израиль Максима Виторгана

Максим Виторган Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший муж Ксении Собчак, который одним из первых осудил спецоперацию на Украине и отбыл в Израиль, на днях крупно оконфузился. В своих соцсетях актер раскритиковал премию глянцевого журнала с участием многочисленных селебрити, назвав ее "публичным шабашем имени самих себя". Однако, как выяснилось, на этой премии отметилась и нынешняя девушка Максима Виторгана Нино Нинидзе.

А кроме того, СМИ выяснили, что плевок в сторону коллег экс-супруг Собчак сделал вовсе не из-за границы. Виторган тайно летает на заработки в Россию: например, сейчас он находится в Краснодаре, где снимается в новом сериале. За один съемочный день Максим Виторган получает четверть миллиона рублей, а общий его доход по итогам работы над проектом составит около 5 миллионов: этого вполне хватит на пару-тройку месяцев безбедной жизни в Израиле, где ролей для актера пока не нашлось.

Впрочем, до отбытия в Израиль Виторгану неплохо платили и в московских театрах, в том числе, из бюджетных денег. Так, сайт KP.RU обнаружил сразу несколько контрактов на Госзакупках, по которым можно судить о заработках недовольного властью и тусовкой артиста. Выступал он сразу на нескольких площадках: в Театре Наций, в Театрах имени Гоголя и Пушкина, заключив в разное время с учреждениями 9 договоров на 1,7 млн рублей. Самые крупные контракты у Виторгана были с Театром Наций (художественный руководитель - Евгений Миронов): на 210, 309 и 425 тысяч рублей. Так щедро приглашенному артисту платили за роль в спектакле "Женитьба". Тем временем, заработки артистов в труппах столичных театров далеки от подобных цифр: так, популярная актриса Кристина Асмус признавалась, что в Театре Ермоловой получает около 22 тысяч рублей в месяц.

Между тем, несколько лет назад "Женитьба" стала одной из самых скандальных театральных премьер. Дело в том, что в постановку режиссер пригласил не только Виторгана, но и его тогдашнюю супругу Ксению Собчак. Оказалось, что ее гонорар в несколько раз превысил вознаграждение профессиональных артистов и коллег по сцене: за участие в спектакле Собчак получила 316 тысяч рублей.