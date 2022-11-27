Сбежавший из России Илья Прусикин из Little Big жалуется на безденежье

Илья Прусикин из группы Little Big Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа Little Big на этой неделе стала дуэтом. Теперь там вместо четырех человек осталось два: 37-летний Илья Прусикин и его гражданская жена 31-летняя Софья Таюрская. Любовники Прусикин и Таюрская прошлой весной улетели в США. Планировали строить мощную карьеру за границей, и воссоединяться на гастролях с двумя другими членами группы, оставшимися в России. Оказалось это не выгодно с экономической точки зрения: гонорары стали маленькие, поэтому делить их лучше на меньшее количество людей. Little Big в России получали по $100 тысяч за концерт на частном мероприятии: звали их очень часто после пиара с конкурсом «Евровидение». Больше богачам на праздниках они не нужны. Поехали осенью в мини-тур по Европе (12 городов), а там много не заработаешь: залы небольшие, где-то не продавались билеты и концерты отменяли, где-то им просто запретили выступать. Во время гастролей Прусикин раздавал интервью западным СМИ, где привлекал внимание к концертам антипатриотичными высказываниями. А на сцене звучали старые песни, которые стали популярными в минувшие года.

Вышло новое интервью Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, где они рассказали о безденежье и как живут в США. Больше всего удивило то, что эти ребята поют на английском, собрались строить карьеру за рубежом – а английский язык не знают, а только начали учить.

О быте в Америке

Прусикин и Таюрская снимают небольшой дом Лос-Анджелесе, где с ними живут еще три человека – их саундпродюсер, танцовщица и друг. Проживают пять человек, а платят за аренду Илья и Софья. Заниматься им особо не чем: после завтрака – час ежедневного урока английского, прогулки, запись на музыкальной студии. В общем: скукота.

Прорывов в освоении языка пока нет – рано: учат. «Американский артист» Прусикин все эти годы просто заучивал текст песен, не зная английского. Софья тоже начала изучать язык после переезда в США: «С понедельника по пятницу у нас часовые уроки с репетитором были до тура».

Оказывается Таюрская еще в 2021 году уговаривала своего гражданского мужа поехать строить карьеру за границу: «Я давно говорила, что нам надо уехать и попробовать сделать что-то - на мир. Я была в депрессии из-за того, что я оказалась в зоне комфорта: да ты зарабатываешь деньги, но музыка писалась медленнее. Я понимала, что все эти рекламные контракты, деньги нас так осадили… Что уже не было никаких бунтарских желаний: а давайте рискнем, а давайте сделаем». Выходит, что желание зрело давно, а прорвалось наружу в марте. Ну и заодно Прусикин нашел верный способ заслужить баллы в США: стал поливать грязью Родину.

Может поэтому им быстро выдали грин-карту (дает право на трудоустройство в США). Парочка получила грин-карты в сентябре. Таюрская объяснила: «Получили грин-карту – ЕВ 1. Это грин-карта за талант: нужно было собрать кейс и доказать, что ты талантливый человек, который может приносить много денег. Наняли миграционного адвоката, который занимался сбором документов – имели значения статьи, обложки журналов, членство в жюри, конкурсы. У нас все быстро произошло. Одна из самых быстрых грин-карт в истории нашего адвоката, как она сказала. У нас есть все права в Америке, кроме права голосовать, а оно мне и не надо. Не голосовала, и не буду начинать».

О деньгах

Прусикин и Таюрская в конце прошлого года переехали в новый шикарный дом в элитном поселке Подмосковья. Там они прожили почти три месяца перед отъездом в США. Прусикин скромно умалчивает куда «пропал» этот дом. По неофициальной информации: артист переписал его на доверенное лицо.

Теперь Илья жалуется на безденежье: «Писали, что мы выступаем в США за 500 баксов по барам. Если бы! Мы вообще не могли выступать. Тур у нас вот только сейчас… Не знал, что делать. У меня месяца два-три была депрессия – рисовал картины, нарисовал 13 картин… Да, я был богатым. Но потерял все. Сейчас я не богатый. Сейчас мы выступаем и все деньги, что получаем – они уходят на команду, на жилье и еду. Все. Раньше у меня были деньги, машина, дом. Всего этого лишился. У меня больше нет рекламных контрактов – а они были большие: по полмиллиона евро. Теперь этих контрактов нет».

О сыне

У Таюрской детей нет. У Прусикина есть сын – 5-летний мальчик живет в Москве с бывшей женой музыканта. Впервые отец и сын после зимы встретились в ноябре в Тель-Авиве, где выступала группа. Приехать навестит.

Прусикин грустит: «Мой сын живет в Москве с моей бывшей женой. У ребенка нет американской визы, поэтому нам сложно видеться. Ему всего пять лет, поэтому можно просто объяснить, что я на работе. Я не исчез из его жизни. Звоню ему каждый день. Все деньги, которые у меня остались, которые я заработал – я оставил ему…»

Сколько денег Прусикин оставил сыну – он не уточнил. Но наверняка часть сбережений забрал с собой, чтобы оплачивать дорогую жизнь в Америке. Мини-тур Little Big по Европе вышел «как первый блин – комом». Стало очевидно, что за исключением пары городов с большой русскоязычной диаспорой – они особо нигде не интересны. Большая часть поклонников из России перестали интересоваться их творчеством в цифровых музыкальных магазинах. И даже в американские бары пока петь не зовут…