"Я их не боюсь": Украинцы угрожают ушедшему на фронт мэру Читы Александру Сапожникову

Мэр Читы Александр Сапожников. Фото: Личный архив

В воскресенье, 27 ноября, когда в Забайкалье уже была ночь, со мной на связь снова вышел мой новый Герой - Александр Сапожников. (О чем, собственно, мы и договаривались с ним заранее.)

Напомню: он 13 лет отслужил в армии, был десантником, прошёл две чеченских войны, получил контузию, с 2019-го работал главой Читы, а несколько дней назад написал заявление на увольнение, чтобы отправиться на помощь участникам специальной военной операции.

Сейчас старший прапорщик Сапожников проходит подготовку в одном из сборных военных пунктов. Вот наш разговор - почти дословно (не все, о чем мы говорили, можно публиковать.)

… - Александр Михайлович, во-первых, скажите - вы все читали, да? Я вам послал все публикации «Комсомолки», в том числе на нашем сайте, и передачу Радио «Комсомольская правда».

- Да, конечно.

- Все правильно, я все ваши просьбы выполнил, да? (О некоторых фактах мы с Сапожниковым, скажем так, умолчали.)

- Спасибо большое, да.

- Даже с Дмитрием Песковым, с пресс-секретарем Президента России, я ваш поступок обсуждал…

- Слышал, видел, читал. Приятно очень.

- Знаете, вот очень большой отклик. Мне звонят, пишут – передай Александру привет, передай большое спасибо, он всех удивил, поразил. Что бы вы хотели ответить слушателям, посетителям нашего сайта, нашим читателям?

- Если честно, я и сам не ожидал такого внимания к себе.

А позвонил вам, чтобы выразить благодарность за теплые слова, за поддержку, за искренность.

В этих словах есть и вера в нашу Победы, в нашу державу большую, объединяющую всех нас.

Знаете, в трудную минуту мы объединились. Объединились все. И это видно невооруженным глазом.

Наша страна многонациональная. Мы живем в дружбе, согласии и в любви, очень уважительно относимся друг к другу. Это очень важно. И это надо сохранить и дальше. Навсегда.

А каждому, кто нас читал и слушал в «Комсомолке», в газете, на сайте и на радио, я хотел бы пожелать света и уюта в домах, и самого главного - любви, здоровья и благополучия. Все люди, которые искренне это говорят – это люди с добрыми сердцами. Это настоящие люди, настоящие патриоты.

- Согласен.

- Если честно, ещё что скажу… Теперь почти каждую ночь мне с Украины шлют смс плохие всякие… Но я их угроз не боюсь.

- Так, а откуда же они узнали ваш телефон?

- Да они даже копию моего паспорта мне прислали - с моим адресом.

- Скажите, а что они пишут?

(Сапожников рассказывает о некоторых смс-сообщениях, которые мы здесь публиковать, разумеется, не будем.)

- Вы им, естественно, не отвечаете.

- Ни в коем случае - стираю, либо блокирую.

- Вы можете сейчас прямо через нас ответить. Или не будем?

- А зачем? Обычная нацисткая пропаганда.

А ответить я хотел бы нашим китайским друзьям - сказать спасибо за их поддержку.

Вот они и видеоролик мне посвятили - выложили в «Тик - ток» и мне прислали. Сейчас я и «Комсомолке» тоже его перешли

- Спасибо! Мы гордимся вами!

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