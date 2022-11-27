Запад не может договориться о потолке цен на российскую нефть: Кому это надо и что делать России

«Большая семерка» предлагает назначить потолком цен на российскую нефть сумму в $65-70 за баррель Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

ЦЕНЫ С ПОТОЛКА

Эмбарго на морские перевозки нефти из России в страны ЕС должно вступить в силу с 5 декабря 2022 года. США и другие страны «Большой семерки» разработали специальные ограничительные меры, которые должны снизить возможности России финансировать спецоперацию на Украине. Санкции предполагают запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть, если она продается по цене выше установленного ценового потолка. Кроме того, ограничения затронут поставки нефти и в любые другие страны, если ее стоимость будет определена контрактом выше установленного лимита. Вот только договориться о том, каким именно будет этот лимит – западным странам не удалось до сих пор.

«Большая семерка» предлагает назначить потолком сумму в $65-70 за баррель, Польша, Эстония и Литва считают, что Россия при такой цене продолжит зарабатывать слишком много. Очередной раунд обсуждений состоится на предстоящей неделе, а времени остается все меньше.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в ответ на введение потолка цен Россия прекратит поставки странам, которые согласятся с такими условиями. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях уточнил, что российские власти будут проявлять прагматизм в вопросе поставок нефти.

«Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. - заявил Песков. - Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами».

ПОКА ТОЛЬКО СЛОВА

О перспективах введения ценового потолка наши журналисты побеседовали в эфире радио «Комсомольская правда» с директором института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономистом Алексеем Зубцом.

- Алексей Николаевич, ну, как-то уж они рьяно за это дело взялись и вроде как уже сказали, что готовы будем чуть ли не с 5 декабря начинать эту практику внедрять. Или это все пока слова?

- Пока это слова. Они, собственно, собирались внедрять этот потолок, ну, еще полгода назад они вели на эту тему разговор. Но до сих пор нет окончательного решения. Потому что есть две основные группы, заинтересованные в наибольшем давлении на Россию. Это США сами, поляки, литовцы и т.д. – с одной стороны. С другой стороны, есть группа, заинтересованная в сохранении российского экспорта нефти – это Венгрия, Словакия, и страны, которые владеют большими танкерными флотами – это Кипр, Греция, Мальта – которые заинтересованы в том, чтобы, если бы потолок и был, то был бы на высоком уровне, и никаких ограничений к России серьезных не применялось. И вот они договориться между собой не могут, соответственно, пока никакого компромисса не просматривается. Потому что, если потолок ввести, то как раз вот эти танкеровладельцы будут вынуждены отказаться от перевозок российской нефти, потому что Россия следовать этому потолку не собирается. Это значит, что они потеряют бизнес.

Плюс к этому есть страны, которые собираются получать российскую нефть по трубопроводу. На трубопроводную нефть будут распространяться те же самые требования. И тогда Венгрия, Словакия и другие страны, которые получали нефть в большом количестве, да и поляки те же самые, ее просто получать не будут, потому что Россия не собирается следовать этим требованиям, в том числе, и по поставкам по трубопроводам.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

- Алексей Николаевич, появилась информация, что потолок цен на нефть для России мог бы составить где-то 65-70 долларов за баррель. Ну, вроде как и неплохо – говорят одни. Эта цена и заложена в бюджет, так что нормально. Другие говорят – категорически нет! Пойдем на уступки, потом будут эту цену снижать и снижать, и в итоге останемся с двумя долларами за баррель. Как вам кажется, в данной ситуации все-таки разумнее сказать категоричное нет любой навязанной цене, пусть хоть 150 долларов? Или возможны нюансы?

- Россия будет игнорировать эти требования. То есть, вот есть некая сторона, которая говорит, что мы следуем европейским решениям и у нас потолок цен на российскую нефть сегодня, скажем, 65 долларов за баррель. После этого российские нефтяные компании смотрят на других поставщиков, покупателей и смотрят, по каким ценам они продают сегодня на рынке нефть. И выясняется, что вот наши основные потребители – Турция, Индия и Китай – готовы покупать нефть по 70 долларов. Тогда Россия не продает туда, где цена 65, а продает туда, где 70. Но завтра китайцы и индийцы будут готовы покупать по 60, а потолок европейский - 65. Ну, значит, тогда открывается и возможность продажи в Европу.

То есть, Россия будет работать, в том числе, и с теми странами, которые установили потолок, но в том случае, если он окажется выше, чем мировая цена на российскую нефть. И об этом сказал Песков, который озвучивал позицию российского руководства по нефтяным поставкам.

- Алексей Николаевич, а есть выгодополучатели от этой аферы?

- Если взять покупателей нефти, то те страны, которые не участвуют в сделке о потолке – это та же Турция, Индия и Китай – да, они получат от этого пользу. То есть, введение потолка приведет к росту цен на нефть и тогда наши традиционные партнеры – страны, которые придерживаются дружественной позиции по отношению к нашей стране, не участвующие в санкциях, они получат более дешевую нефть по ценам ниже мировых, причем, намного. А те, кто участвует в этой инициативе, они, понятное дело, потеряют. И еще кто выиграет – это другие производители нефти. Они выиграют ровно потому, что проиграют покупатели. Цены пойдут вверх и свою продукцию та же самая Саудовская Аравия, другие монархии Персидского залива смогут продавать по более высоким ценам. Вот они тоже выиграют.

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