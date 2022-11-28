Россиян возмутила роскошная жизнь дочери Александра Малинина в Европе

Фото: соцсети

Александр Малинин лишь в третьем браке обрел семейное счастье. Певец и его жена Эмма Залукаева воспитали двоих детей - близнецов Фрола и Устинью. Сейчас 22-летние наследники артиста живут за границей. Устинья учится в Королевской Академии музыки в Лондоне. Девушка решила пойти по стопам отца, стать певицей. Она занимается классическим вокалом. А в свободное от учебы время много путешествует по Европе.

Дочь Александра Малинина поделилась снимком, сделанным в Париже. На днях Устинья Малинина отметила 22-летие и решила немного развеяться, улетев в столицу Франции.

На фото она позирует в длинном черном пальто люксового бренда и белой шапочке. Девушка прекрасно выглядит. Правда, пользователи соцсетей при виде младшей наследницы исполнителя русских романсов рассвирепели.

Фото: соцсети

Одним не понравилось, что дочь артиста живет за пределами России. Другие возмущены ярким макияжем красавицы. Третьи недовольны, что на девушке дорогостоящий наряд.

"Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети - за бугор", "У патриотов дети должны жить в России по этим законам и никак иначе", "А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?", "Зачем столько косметики в 22 года?", "В полном обвесе идет", - пишут обыватели.

Но нашлись и те, кто восхищается девушкой. "У нее музыкальное образование. Думаю, инструментальное исполнение. А, может быть, вокальное", - делятся поклонники.

Устинья действительно занимается музыкой с юных лет и сегодня пробует себя на поприще оперной певицы. В 16 лет юная артистка записала свой первый альбом, тексты и музыку к которому написала сама.

Фото: соцсети

К слову, Малинин гордится дочкой и говорит, что она далека от шаблонного образа представителей золотой молодежи. По словам артиста, девушка никогда не жила праздно и всегда трудилась - с самого раннего детства.

Стоит отметить, что у Малининых много недвижимости в Европе. В итальянской Тоскане, на любимом всем состоятельными россиянами курорте Форте-деи-Марме, они приобрели виллу и ездят в Италию как на дачу. Жена певца Эмма - владелица медицинского бизнеса, у нее есть клиника в Германии. Именно поэтому звездная пара купила недвижимость еще и в Мюнхене. Кроме того, супруги также владеют особняком в Подмосковье. А Устинья живет в Лондоне в собственной квартире.