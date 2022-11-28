Анекдот: Илья Муромец на распутье. Надпись на камне: «Без вариантов»

- Вы что, хотите как в 90-е?

- А можно?..

* * *

Современным мужикам почему-то нужен специальный парикмахер, чтобы отрастить бороду. Мой дед для этого просто работал на уборочной в поле и жил в комбайне.

* * *

Каннибалы заваривают зеленый чай из вегетарианцев.

* * *

- Доктор, у меня ухудшилось зрение, вдаль стал хуже видеть.

- Та-а-ак, подойдите к окну и посмотрите, что вы видите?

- Я вижу солнце.

- Ну и куда уж дальше-то?!

* * *

- Вот мне стало интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама - коза?

- Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из дома, где сидят семеро ее детей.

* * *

Интернет реально помогает в жизни! Столько служб доставок, столько курьеров, что даже самый ревнивый муж не разберется, кто только что вышел из квартиры.

* * *

Больница, медсестра - врачу, шепотом:

- Доктор, у меня больной, тот, что новенький, постоянно в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать?

Доктор:

- Нет, не надо. Он же охотник, он так, наверное, утку просит.

* * *

Дед Мороз вынужден был согласиться с диагнозом «болезнь Альцгеймера», так и не вспомнив, где его дочка и откуда у него внучка.

* * *

- Страдаю без тебя...

- Я еще никуда не ушел.

- Так иди, ты мешаешь мне страдать!

* * *

- Мне мужчины говорят, что им со мной неинтересно, они говорят, что мне нужно пополнить свой силикон.

- Марина, не силикон, а лексикон!

* * *

В два часа ночи по московскому времени в Ухрюпинске начался бой между тяжеловесами - группой «Раммштайн» и строительным перфоратором фирмы Кrеss. В пятом раунде обоим зачли техническое поражение: кто-то из соседей выкрутил пробки.

* * *

Судья:

- Почему вы оплатили свое санаторное лечение из госбюджета?

Чиновник:

- Во всем виноват мой врач, он порекомендовал мне использовать для лечения народные средства.

* * *

На свадьбе украли невесту.

Вернули вместе с букетом…

* * *

Как быстро первый полет с обледеневших ступенек на крыльце превратил радость от первого снега в горькую тоску по лету...

* * *

К заправке со страшным грохотом подлетает учебная машина.

За рулем женщина:

- Полный бак, и поскорей!

- Одну минуту! Только сначала выключите мотор!

- Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!

* * *

- У моей бабушки до сих пор лежит Евангелие 1804 года издания.

- Наверное, еще на древних пятидюймовых дискетах?