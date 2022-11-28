Анекдот: Илья Муромец на распутье. Надпись на камне: «Без вариантов»

- Вы что, хотите как в 90-е?
- А можно?..
* * *
Современным мужикам почему-то нужен специальный парикмахер, чтобы отрастить бороду. Мой дед для этого просто работал на уборочной в поле и жил в комбайне.
* * *
Каннибалы заваривают зеленый чай из вегетарианцев.
* * *
- Доктор, у меня ухудшилось зрение, вдаль стал хуже видеть.
- Та-а-ак, подойдите к окну и посмотрите, что вы видите?
- Я вижу солнце.
- Ну и куда уж дальше-то?!
* * *
- Вот мне стало интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама - коза?
- Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из дома, где сидят семеро ее детей.
* * *
Интернет реально помогает в жизни! Столько служб доставок, столько курьеров, что даже самый ревнивый муж не разберется, кто только что вышел из квартиры.
* * *
Больница, медсестра - врачу, шепотом:
- Доктор, у меня больной, тот, что новенький, постоянно в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать?
Доктор:
- Нет, не надо. Он же охотник, он так, наверное, утку просит.
* * *
Дед Мороз вынужден был согласиться с диагнозом «болезнь Альцгеймера», так и не вспомнив, где его дочка и откуда у него внучка.
* * *
- Страдаю без тебя...
- Я еще никуда не ушел.
- Так иди, ты мешаешь мне страдать!
* * *
- Мне мужчины говорят, что им со мной неинтересно, они говорят, что мне нужно пополнить свой силикон.
- Марина, не силикон, а лексикон!
* * *
В два часа ночи по московскому времени в Ухрюпинске начался бой между тяжеловесами - группой «Раммштайн» и строительным перфоратором фирмы Кrеss. В пятом раунде обоим зачли техническое поражение: кто-то из соседей выкрутил пробки.
* * *
Судья:
- Почему вы оплатили свое санаторное лечение из госбюджета?
Чиновник:
- Во всем виноват мой врач, он порекомендовал мне использовать для лечения народные средства.
* * *
На свадьбе украли невесту.
Вернули вместе с букетом…
* * *
Как быстро первый полет с обледеневших ступенек на крыльце превратил радость от первого снега в горькую тоску по лету...
* * *
К заправке со страшным грохотом подлетает учебная машина.
За рулем женщина:
- Полный бак, и поскорей!
- Одну минуту! Только сначала выключите мотор!
- Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!
* * *
- У моей бабушки до сих пор лежит Евангелие 1804 года издания.
- Наверное, еще на древних пятидюймовых дискетах?