«Постой-ка, брат мусью», министерка und Katjuscha, отношение к варварским почестям, пьяный Ипполит Бедросович, пункты непоколебимости

Французский президент Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский президент Эммануэль Макрон по-прежнему желает общаться с В. В. Путиным по телефону, однако тот проявляет все меньше энтузиазма по части общения с державным братом. Попытки усиленно макронить Кремль все менее успешны. Последний раз Макрон изъявил желание немедленно поговорить в эту среду, Кремль сухо ответил, что в его планах такие беседы не предусмотрены, после чего сын Франции уже в пятницу объявил, что он, собственно, и не собирался звонить, ибо всецело занят подготовкой к визиту в Вашингтон. Так чрезмерная настырность вредит не только личной жизни - это известно всякому, кто жил и чувствовал, - но и для химии международных отношений бывает не всегда полезна.

Расцветали яблони в Катаре

Впрочем, арабские шейхи, устроившие всемирный праздник футбола в Катаре, столкнулись с гораздо большей назойливостью просвещенных европейцев. Последние решили, что их главная задача не забивать голы (тем более что в создании голевых моментов западные команды пока что откровенно не преуспевают), а смущать правоверных магометан, рассказывая им о радостях однополой любви.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер, по должности отвечающая не только за уличное благочиние и поимку разных злодеев, но и за спорт, пришла 23 ноября на гостевую трибуну стадиона «Халифа» в запрещенной радужной повязке «Одна любовь» (One Love), смело выступив в защиту катарских содомитов, гонимых властями. Министерка, видящая свою главную задачу в антифашистской борьбе с расизмом и правым экстремизмом, и не могла поступить иначе.

Хотя и про шейхов можно сказать: «Бачили очи, що куповали». Принимая у себя чемпионат мира по футболу и учитывая угар европейской борьбы за однополую любовь, трудно было рассчитывать, что удастся избежать чего-нибудь в этом роде.

Однако шейхи подготовили асимметричный ответ. Перед матчем Уругвай - Южная Корея духовой оркестр, дефилируя вокруг стадиона, исполнял «Катюшу».

Чулпан и лавры

Удачно вышло и у артистки Ч. Н. Хаматовой, которую театральные работники Латвии, где она теперь проживает, на конкурсе «Ночь лицедеев» удостоили звания «Актриса года». Конечно, на бывшей родине нашлись завистники, упрекнувшие Хаматову в том, что восемь месяцев назад она с крайним пренебрежением отозвалась о своем прежнем звании народной артистки РФ: «Я к этому никогда серьезно не относилась. Ну то есть это какая-то бредятина, это какая-то советская… Если они отнимут, ну я его отдам. Я даже не знаю, где оно, что оно дает», - теперь же она с почтением относится к аналогичным почестям, но в Латвии.

Но завистники неправы. Плутарх писал, что «Когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели в шутку спросили: «Неужели и здесь есть соревнование в почестях, спор из-за первенства, раздоры среди знати?» - «Что касается меня, - ответил им Цезарь с полной серьезностью, - то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме».

С такой же серьезностью и Чулпан Наилевна отнеслась к своим латышским лаврам. Народных артистов России много, тогда как быть первой в Риге - почетнее.

Кто-кто? Киркоров в пальто!

Логикой Г. Ю. Цезаря руководствовался и народный артист России, а также Украины и Молдавии Ф. Б. Киркоров. Канал ТНТ приготовил на Новый год фильм-капустник «СамоИрония судьбы», в котором народный артист представляет жениха Ипполита. То есть в зимнем пальто невменяемо пьяный стоит в ванне и поливает себя из душа, одновременно исполняя арию «Цвет настроения синий». Опера-буфф с Ипполитом Бедросовичем в главной партии - это, конечно, сила и мощь.

Однако публика опасалась на Новый год все же другого. Во-первых, что Надю будет представлять народная артистка СССР А. Б. Пугачева, а Женю Лукашина - артист М. А. Галкин. Во-вторых, что вся эта феерия будет показана на Первом канале сразу после боя часов. То есть подтвердится мрачное пророчество «Эту песню запевает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь». Если же дело ограничится пьяным Ипполитом Бедросовичем на канале ТНТ, то это не так страшно. Опять же «И чудакам, как он, ведь жить на свете нужно».

Но у жителей Украины сейчас есть и более важные заботы, чем новогодний артистизм. Проблемы с электричеством (соответственно с водой, интернетом и канализацией) тяжелы, и желая помочь гражданам, украинские власти объявили о разворачивании сети обогревательных палаток с функциями коворкинга. Там можно будет побыть не только в тепле, но и во Всемирной сети. Все было бы хорошо, когда бы не чиновники. В. А. Зеленский отметил, что имеет место профанация и забалтывание важного мероприятия.

Этим нас не удивишь. Но беда в том, что палатки (большая часть которых есть только на бумаге) уже получили звучное название «Пункты несокрушимости». Вар.: «непоколебимости», или, как обмолвился когда-то Н. С. Хрущев, «непокобелимости».

Барабанная стилистика пунктов непокобелимости явно заимствована у США. См.: «Решительная поддержка», «Несокрушимая свобода», «Благородный орел» etc. Впрочем, и у благородного орла все получалось несокрушимо больше в победных реляциях, а так все заканчивалось решительным драпом. Большой стиль, роднящий Украину и Америку.