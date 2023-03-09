Настоящей целью акций протеста была организация переворота или назначение новых выборов с отправкой нынешних властей в отставку. Фото: REUTERS

В ночи с 9 на 10 марта 2023 года в столице Грузии Тбилиси продолжились протесты. Как и прогнозировала "КП" в первой половине дня, протестующие в Тбилиси, гордо именующие себя оппозицией, не удовлетворились теми уступками, на которые пошла власть. Мы собрали последние новости об акциях протеста в Грузии на сегодня.

С чего начались протесты в Грузии

Напомним, сначала правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что по требованиям участников акции протеста и оппозиционных партий она отзывает вместе с авторами инициативы законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Было и другое требование – освободить всех задержанных участников акций протеста в течение последних 2-х дней. Власти удовлетворили и его. Казалось бы, теперь поводов для протеста нет, если все упиралось лишь в эти законопроекты. Но так только казалось.

Еще вчера вечером, а потом и утром мы предположили, что настоящей целью акций протеста, которые спустили из посольства США в Тбилиси (или напрямую из Вашингтона) была организация переворота или назначение новых выборов с отправкой нынешних властей в отставку. Тогда же "Комсомолка" написала, что удовлетворение требований ультиматума, поставленного перед властями лидерами толпы протестующих, может носить вынужденный характер и призвано отсеять более-менее адекватных участников акций от местных грантососов и окружающих их маргиналов с напрочь отмороженными мозгами. При этом, мы объяснили, что с большой уверенностью заводилы и буйные на достигнутом не остановятся.

Кровавая провокация в Тбилиси все ближе Фото: REUTERS

И, к сожалению, снова оказались правы.

Протестующие в Тбилиси выдвинули новое требование

Вечером в 19 часов толпа, пусть и немного меньшая по количеству собравшихся, вновь оформилась у здания парламента республики. Появилась еще одна составляющая майдана по-украински – сцена. Именно с нее теперь участники акции выступают сейчас с "революционными речами" призывая устраивать беспорядки в Тбилиси до тех пор, пока нынешние власти Грузии не удовлетворят их самое главное требование и не уйдут в отставку.

И сцена, и "коктейли Молотова" которыми протестующие кидались в полицию, и многое другое – все это говорит о серьезной подготовке провокаций. Явно не обойдена вниманием и силовая составляющая. Сегодня грузинская полиция сообщила, что в ходе беспорядков уже были задержаны два гражданина страны, которые воевали в качестве наемников на Украине на стороне Киева. Как они вдруг оказались так далеко от линии фронта и сумели материализоваться в Тбилиси в такие короткие сроки, на сей вопрос даже Саакашвили с его контрабандным проникновением в молочном фургоне вряд ли сможет ответить. Очевидно, что их перебросили специально на майдан в Тбилиси и сделали это с ведома, а то и по прямому указанию украинских властей. Очевидно и то, что таких "солдат удачи" сейчас в Тбилиси не два, не три и даже не десять. А гораздо больше. И ситуация начинает прямо походить на то, что было в Киеве перед появлением "Небесной сотни". Хотя если в Киеве митингующих расстреливали грузинские снайперы, Киев вполне может ответить алаверды и Тбилиси. Тем более, что вечернее обращение 8-го марта Зеленский посвятил не женщинам и не ситуации на Украине, а поддержке грузинских протестующих, пожелав им победы и пообещав в ее случае вступление в ЕС и НАТО. В очередной раз совершенно нагло вмешавшись во внутренние дела другого суверенного государства. Помимо прочего, у Зеленского есть и свой профит в потенциале – ему явно не помешает хотя бы еще одна страна, жить в которой будет хуже, чем на Украине.

Беспорядки в Грузии все больше напоминают Майдан Фото: REUTERS

Кровавая провокация в Тбилиси все ближе. И она наверняка произойдет, если власти решат ответить силой на шантаж протестующих. А другого варианта провокаторы грузинским властям, похоже, и не предоставили. Либо сейчас будет малая кровь при подавлении бунта. Либо власть пойдет на поводу у толпы, сдаст свои полномочия, выбросив их на улицу и отдав этой самой улице, но тогда относительно мирный переход власти к новой хунте (конечно, не без умеренного мародерства) обернется через некоторое время самоуничтожением Грузии, которую кукловоды поведут на убой против России.

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