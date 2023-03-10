Военная спецоперация на Украине 10 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 марта 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 марта 2023 года.

Вооруженные силы РФ начали закрепляться на окраине города Красногоровка, который расположен к северу от Авдеевки. Из данного населённого пункта украинские боевики до этого часто вели обстрел Донецка, об этом рассказал офицер с позывным «Саймон».

«По окраинам Красногоровки отработали «Грады» и «Солнцепеки». На одной из улиц уже закрепляются ребята из 11-го полка», - сказал офицер.

Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный к северо-западу от Артемовска, перешел под полный контроль российских сил.

ВСУ несут потери по всей линии соприкосновения, об этом сообщило Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

Практически по всей Украине фиксируют проблемы с электроэнергией после массированных ударов по энергетической инфраструктуре, об этом сообщили в национальной энергокомпании «Укрэнерго».

Вооруженные силы РФ отбили контратаку ВСУ в Артемовске, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что несмотря на постепенное окружение Артемовска, а в одном из районов решились на контратаку. Атака ВСУ была успешно отбита, заявил Пушилин.