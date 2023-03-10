Ольга Кабо вывела в свет красавицу-дочь

Ольга Кабо с дочкой Татьяной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Кабо нечасто появляется на публике вместе со своей старшей наследницей. Минувший вечер стал исключением: актриса привела дочь Татьяну на премьеру фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Премьера картины о благополучной посадке самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле прошла в столичном кинотеатре «Октябрь».

Ольга Кабо выбрала для премьеры наряд в нежных пастельных тонах. Актриса пришла на показ в розовом джемпере, который она дополнила крупной брошью в виде стрекозы, и длинной плиссированной юбке в тон. Татьяна позировала рядом с мамой на красной дорожке в черно-белом кардигане и черных брюках.

Мама и дочка позировали вместе на красной дорожке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наследница звезды выросла настоящей красавицей. «Вся в маму», - с одобрением отмечали гости премьеры. 24-летняя Татьяна Василишина – дочь Ольги Кабо и банкира Эдуарда Василишина. Ее родители расстались, когда девочке было шесть лет. Супруги поженились в 1997 году и развелись в 2004-м. В период брака с Кабо Василишин занимал пост сенатора от Брянской области, а также владел успешным бизнесом по продаже картофеля. После развода с Ольгой бизнесмен уехал жить в Лондон.

Кабо не любит говорить о причинах развода с первым мужем, но в беседе с Борисом Корчевниковым все же призналась: супруг мечтал, чтобы она оставила актерскую карьеру и стала домохозяйкой.

Через пять лет после развода Кабо вышла замуж во второй раз, за бизнесмена Николая Разгуляева. В этом браке у актрисы родился сын Виктор. Пара Кабо и Разгуляева казалась одной из самых крепких среди звездных семейств. Как вдруг в октябре 2020 года артистка подала на развод. Супруги развелись после 12 лет брака, при этом Кабо и Разгуляев не жили вместе с 2016 года. Ольга съехала из загородного особняка мужа и купила собственную квартиру, чтобы жить отдельно от него. Свой разрыв супруги скрывали. Подать на развод актрису заставили многочисленные долги мужа. Кредиторы Разгуляева предъявили ей, как законной супруге, имущественные претензии. У бизнесмена накопилось долгов на 362 миллиона рублей.

Татьяне прочили карьеру актрисы, но в итоге она стала психологом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна с детства занималась балетом и снималась в кино. В 2007 году она сыграла в детском фильме режиссера Леонида Нечаева «Дюймовочка». Эта роль принесла юной актрисе призы кинофестивалей «Московская премьера», Орленок» и «Сказка». А в 2014 году Татьяна исполнила роль Принцессы в фильме Натальи Бондарчук «Тайна Снежной Королевы».

Все были уверены, что девушка пойдет по стопам матери и выберет актерскую профессию. Но в итоге Татьяна предпочла совсем другую специальность. Она закончила психологический факультеты МГУ, а позже прошла практику в психиатрической клинике. Ольга говорит, что дочь очень помогла ей во время развода своими советами.

«У нас с Таней очень доверительные отношения, мы больше подруги, чем мама и дочь. Конечно, я могу спросить у нее совета, и тогда Татьяна, как профессионал, раскладывает мою ситуацию по полочкам, после чего мы обсуждаем возможные решения проблемы. Так что теперь в моей семье есть личный психолог, который может все объяснить», - рассказывала актриса.