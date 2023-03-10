Запад лицемерно «топит» за грузинский майдан, зато бунтующих французов клеймит за то, что «с жиру бесятся»

Горящие покрышки во время акции энергетиков во французском городе Гавр. Местные профсоюзы поддерживают общенациональную забастовку против предлагаемой властями реформы пенсионной системы. Фото: REUTERS

Грузию трясет уже не первый раз после 2003-го. Как только победил Мишико, «свободный мир» с облегчением вздохнул: еще одна страна встала на правильный курс - евроинтеграции. Сделала решительный шаг прочь от Москвы, к светлой мечте… Потом, правда, сделала, казалось бы, шаг назад, прогнав из власти того же Мишико. И, не отказываясь от европейской перспективы, попыталась «жить по средствам» - то есть худо-бедно, но находить общий язык с той же Москвой, потому что оказалось, что основные денежки заработать можно только там.

Но когда власти в Тбилиси отказались открыть «второй фронт» против России, чтобы помочь свершиться евромечте Украины, тут и началось. Массовые протесты свободолюбивого грузинского народа против «пророссийского» закона об иностранных агентах замелькали на всех западных экранах, запестрили заголовками во всех основных СМИ «свободного мира». А как иначе? Ведь грузины должны избавиться от власти, которая хочет ладить с «автократией» в Москве.

Абсурдность повода для раскачки ситуации в Тбилиси - ведь закон об иностранных агентах впервые был принят именно в США еще в 1938 году - очевидна и для некоторых западных СМИ. Но не тех, что определяют «мейнстрим», генеральную линию, а тех, кто в ней как раз сомневается. Например, автор The American Conservative приводит такой пассаж главы агентства США по международному развитию Саманты Пауэр: «Предложенные в Грузии законопроекты об иностранных агентах серьезно угрожают евроатлантическому будущему Грузии и способности граждан этой страны реализовать свои собственные экономические, социальные и другие устремления».

Полицейские заграждения во французском Лионе на шестой день общенационального протеста против реформы пенсионного обеспечения. Фото: REUTERS

Вот тебе раз! А как же с наиглавнейшим принципом насаждения всеобщего счастья и справедливости по-американски - «Делай как я!»… Иноагенты американцам до сих пор не нужны, закон-то старый действует, в 1966-м его чуть поправили, но не отменили. The American Conservative даже наивный вопрос задает: «Какое дело может быть Европе или США до того, как именно Грузия хочет регулировать деятельность НПО, финансируемых из-за рубежа, на своей суверенной территории?» Тут только слова товарища Саахова на ум приходят: «Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации…»

Вот господин Боррель, известный златоуст ЕС и по совместительству его главный дипломат, все правильно понимает, говоря, что законопроект (кстати, уже отозванный из парламента Грузии) является «очень плохой новостью для страны и может повлиять на ее отношения с Евросоюзом». Политическую ситуацию понимает и представитель госдепа США Нед Прайс, предупреждая, что законопроект «нанесет удар по некоторым из тех самых прав, которые занимают центральное место в устремлениях народа Грузии».

Но лучше всех в политической ситуации разбираются сами западные НПО. В Human Rights Watch и Amnesty International сообщили, что этот закон будет мешать реализации прав на свободу выражения мнений и свободу объединений, в том числе из-за обременительных требований к финансовой отчетности (выделено нами - Ред.). Согласитесь, это - песня. Звонкая, высокая нота принципиальных противников и борцов с коррупцией и мздоимством. Оказывается, там, где ведется бескомпромиссная борьба за свободу и демократию, бухгалтерский мелочный подход только вредит делу приобщения к ценностям…

А если на эти ценности кто-то покушается, то пощады им не будет. В Грузии законопроект кто предложил? Парламентское большинство, сформированное по итогам всеобщих выборов. А оно что, умнее всех? Даже коллективного Запада? Так не бывает. Мало ли что кто о себе вообразит.

Вот премьер Израиля Нетаньяху, политик известный, но что себе позволяет коалиция в кнессете, которая его и выбрала премьером в очередной раз? «Согласно предложению новой коалиции, простое большинство в Кнессете может отменить решение Верховного суда страны и грубо нарушить права личности, в том числе в таких вопросах, как свобода слова и прессы, равные права меньшинств и право голоса», - возмущенно пишет в своем комментарии в The New York Times бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В Израиле в этой связи проходят массовые демонстрации против попытки «установить в стране авторитарный режим». И о них западная пресса щедро и с явной симпатией пишет.

Меньше симпатии в «правильных» СМИ к массовым протестам во Франции против пенсионной реформы, повышающей срок выхода на пенсию, которую затеял Макрон. Да, и о них пишут, но акценты в основном на том, что «с жиру бесятся», борются за «право лениться»… А почему? Да потому что президент Франции - правильный политик. Демократический, а не авторитарный…

Перевернутая полицейская машина в Тбилиси, где недовольные законом об иноагентах схлестнулись с полицией. Фото: REUTERS

Определять, где сегодня правильный протест, а где нет, есть кому. Вот в США определили, что захват Капитолия 6 января 2021 года - это «акт внутреннего терроризма», и точку поставили. А в Грузии толпа законную власть снести пытается - это триумф демократии, прав и свобод.

Одним словом, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали… Правила четкие и ясные. Исполняйте.

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