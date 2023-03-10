С марта украинских беженцев попросят самостоятельно оплачивать половину расходов на жилье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские власти обязали украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье. Об этом пишет британская газета Daily Express.

С марта украинских беженцев попросят самостоятельно оплачивать половину расходов на жилье.

«Те, кто находится в Польше более 120 дней и проживает в совместном жилье, должны оплатить половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (700 рублей) в день. От планов освобождаются уязвимые группы, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители с детьми в возрасте до 12 лет и лица, находящиеся в особо тяжелом финансовом положении. С мая беженцы должны будут сами оплачивать 75 процентов стоимости проживания, если они остаются в Польше более 180 дней. Верхний предел составляет 60 злотых (1000 рублей) в день», - говорится в заявлении польского правительства.

Неужели в Польше запахло украинофобией? Конечно нет: Варшава получила на содержание беженцев 123 миллиона евро из специального миграционного фонда Евросоюза, многие из украинцев устроились на легальную работу и таким образом сами поддерживают экономику Польши.

Но если внимательно читать заявление польских панов, то можно понять, что в первую очередь речь идет не о всех 950 000 украинских беженцах в Польше, а примерно о 80 000 мужчин, которых мечтает вернуть домой Владимир Зеленский.

Главе киевского режима не хватает солдат. Ему просто необходимо отправить их на передовую.

Кстати, готовые работать за копейки украинцы действительно раздражают многих поляков. Польские мужчины, которые ранее трудились на своей земле в сельском хозяйстве, авторемонтных мастерских были вынуждены уехать из Польши дальше в Европу в поисках новой более высокооплачиваемой работы.

После этого поляки не то чтобы работать, даже отдыхать с украинцами не желают. В польских гостиницах при онлайн бронировании номеров на сайте появился специальный пункт «Bez Ukraincow» - «Без украинцев».