Михаил Галустян: Оля Бузова — мое главное испытание

На презентации проекта «Звезды в Африке» было много загара и страшных откровений

- Мы их ели! Ей-Богу ели! - боксер Денис Лебедев, человек с устрашающим взглядом, объяснял соседям по столу весь ужас пребывания в Африке. - Кузнечики какие-то, черви! Страсть!

Неприлично загорелые для мартовской Москву участники шоу «Новые звезды в Африке» (с 12 мая на ТНТ), казалось, были рады друг друга видеть. Семнадцать известных людей из мира шоу-бизнеса и спорта уехали в ЮАР, чтобы пройти испытания голодом, проверить уровень своей брезгливости и свои спортивные качества. И всем им там явно было непросто. Во всяком случае, на презентации шоу «африканцы» говорили о о том, что их предавали, обманывали, кидали. Что, впрочем, не мешало им теперь обниматься друг с другом и вспоминать самые драматические моменты.

Среди тех, чьи приключения нам скоро можно будет увидеть - Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева, Тимофей Зайцев, Мария Погребняк, Алина Акилова, Мария Кравченко, Торнике Квитатиани, Денис Лебедев и Иван Пышненко. Но это не полный список звезд, будут и сюрпризы в составе.

Поддержать отважных коллег в африканский ресторан в центре Москве пришел рэпер ST, одевшийся в леопардовое, актриса Алина Алексеева с пышной прической, А также Вячеслав Чепурченко с очаровательной спутницей, Вячеслав Малофеев и многие другие.

Митя Фомин, одетый в стиле некого африканского вождя, вспоминал, что когда он участвовал в этом проекте, то считал его экстремальным пионерлагерем для взрослых.

А Михаил Галустян, который ведет это шоу, высказался о своей соведущей:

«Ребятам было очень тяжело. Но у меня было свое испытание — Оленька Бузова. Она замечательная, но с ней было непросто». Сама Оля приехать несмогла, но записала длинное и трогательное поздравление в своем фирменном стиле.

Звездой вечера была, конечно, Тина Канделаки. Она ворвалась на вечеринку, вскочила на сцену и мгновенно заставила себя слушать излишне развеселившихся гостей. «Это лучшее шоу!», - заявила она.

Проект «Новые звезды в Африке» будет выходить раз в неделю по воскресеньям. И в каждом выпуске одна из звезд отправится домой.