СК России показал допросы участников украинского нацбатальона «Азов»*

В ДНР и ЛНР вынесены приговоры трем украинским военнослужащим, причастным к преступлениям в отношении мирного населения

Недавно Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что на основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета России, Верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры трем преступникам из украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ). Гражданам Украины Виктору Похозею, Максиму Буткевичу и Владиславу Шелю приговором суда назначены наказания в виде 8,5 лет, 13 лет и 18,5 лет лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что 23 марта 2022 года Похозей, являясь командиром группы батальона «Азов»* и находясь в одном из домов города Мариуполя, допустил жестокое обращение с местной жительницей. Он нанес ей удары по телу и лицу ногами и прикладом автомата. Вина указанного лица была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также признательными показаниями самого подсудимого», - прокомментировали кадры допроса Похозея в СК России.

Максима Буткевича осудили за то, что 20 марта прошлого года убил из гранатомета жителей дома по улице Гагарина (Мариуполь).

А Шеля осудили за то, что на проспекте Металлургов обстреливал из своего автомата в пожилого мужчину, находящегося в окне дома напротив. Тот успевал пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели.

«По мере расследования уголовных дел в отношении представителей украинских вооруженных формирований Следственный комитет продолжает сбор, анализ и фиксацию сведений. Все это даже спустя продолжительное время позволяет выявлять и раскрывать военные преступления, о которых ранее не было известно, и привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к их совершению. Таким образом, реализуется принцип неотвратимости наказания», - подчеркнули в СК России.

В СК России отметили, что Похозеем, Буткевичем и Шелем в ходе боевых действий в Донбассе применялись методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения и Дополнительным протоколом I к ней, связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц.

*Запрещен в РФ