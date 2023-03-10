Порноактриса мешает Дональду Трампу вернуться в кресло президента США

Порнозвезда Сторми Дэниелс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, осуществлённых в разгар президентской кампании 2016 года. Как сообщает The New York Times, это почти неминуемо означает предъявление Трампу уголовного обвинения.

По данным окружного прокурора Элвина Брэгга, Трамп не раз пользовался услугами Дэниелс в 2006-2007 годах, а во время президентских выборов 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за неразглашение этой информации. Впоследствии компания Трампа ложно учитывала ежемесячные платежи Коэну как юридические расходы.

В 2018 году Сторми Дэниелс сама подавала в суд на тогда действующего 45-ого президента США, утверждая, что Трамп не поставил в соглашении о неразглашении свою подпись и потребовала признать сделку недействительной. Однако Трамп выиграл процесс, а в суде его адвокат Майкл Коэн признал, что заплатил Дэниелс из собственных средств и без ведома его клиента.

Но теперь дело возвращают к рассмотрению. Прокурор Элвин Брэгг призвал большое жюри вновь заслушать доказательства по делу Сторми Дэниелс. Как сообщил газете источник из прокуратуры, пожелавший остаться неизвестным, по меньшей мере уже шесть человек дали новые показания. Ожидается, что Майкла Коэна тоже снова допросят.

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

На пресс-коференции Дональд Трамп в свойственной ему манере осыпал Брэгга оскорблениями, назвав его «чернокожим расистом», а выдвигаемое им обвинение «позором для прокуроров-демократов и всего Нью-Йорка».

«В течение последних пяти лет офис окружного прокурора вёл охоту на ведьм, расследуя каждый аспект жизни президента Трампа, и они оказывались пустыми на каждом шагу – а теперь ещё и это», – заявил представитель бывшего президента США, описав угрозу Брэгга предъявить обвинение Трампу как «просто безумную».

Если обвинение Брэгга всё же будет предъявлено, это станет первым обвинительным актом против бывшего президента США и отразится на шансах Трампа вновь занять президентский пост в 2024 году. Более того, Брэгг может стать не последним, кто предъявит обвинение 45-ому президенту США. Трампу также грозит расследование специального советника Министерства юстиции в связи с секретными документами, изъятыми из его поместья Мар-а-Лаго прошлым летом, и его усилиями отменить результаты президентских выборов 2020 года. А в Джорджии окружной прокурор Фултона расследует, вмешивался ли Трамп в выборы штата 2020 года.

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