Драма в прямом эфире: обезумевший рэпер Гуф устроил трансляцию издевательств над рыдающей женой

Рэпер Гуф. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как весна, так у рэперов начинает протекать крыша: эту народную примету уже не раз подтверждали и Гуф, и Джиган, и прочие мастера речитатива. А в этом году сразу оба рэпера угодили в семейные скандалы. В случае с Джиганом это произошло незаметно, и публика узрела лишь последствия очередного разлада с женой: рэпера выселили из дома прямиком в реабилитационную клинику.

А вот Гуф (в миру Алексей Долматов), о котором в последнее время поступали лишь богоугодные новости - женился на молодой красотке, стал отцом очаровательной дочки, перебрался на Пхукет и открыл там собственный ресторан, сорвался с катушек на полной громкости, да еще и 8 марта. Для затравки рэпер опубликовал фото с бывшей супругой Айзой, назвав её "своей женщиной", а вот нынешней жене Юле Королёвой пожелал стать для него не последней.

Кадры в соцсетях Гуфа менялись с бешеной скоростью, порой одни и те же по несколько раз. Рэпер пилил видео то из Москвы, то с морской прогулки, то прямо из собственной постели. Но сегодня выяснилось, что он по-прежнему на Пхукете на одной вилле с женой: её надрывные рыдания горе-муж без всякого зазрения выложил в соцсети.

- Отдай паспорт мой и моего ребенка, - в слезах просит Королева. - Где паспорт?! Из тебя все соки выжала твоя наркота!

- А почему ты должна уезжать сейчас..? Чтоб вы улетели с ребенком в Москву? Я не могу сказать пока... пока ты не скажешь, где твоя мама! - отвечает рэпер фразой, понятной лишь ему самому и продолжает настаивать на своем. - А ты можешь мне сказать, где твоя мама, чем она занималась? Почему моих родителей не было на нашей свадьбе, почему ты их не пустила? Мама, смотри, это видео для тебя...

- Отдай паспорта, хватит издеваться, я вызову копов, тебя в обезьянник закроют! - кричит жена, и видео обрывается.

Сейчас эти постыдные кадры из соцсетей уже удалены: судя по всему, кто-то всё-таки отобрал телефон у Гуфа. Однако перед этим Долматов успел опубликовать еще несколько видео, где признался, что много пил в последние дни и обнаружил у себя аллергию на алкоголь.

- Я еле стою. Подкашиваются ноги. Мне кажется, я умираю. "Скорую" быстрее дайте сюда, - произнес рэпер и пропал из соцсетей. Сейчас ему на помощь уже летит сестра Ольга Долматова.