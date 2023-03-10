Показывает запуск ракет и военные парады: Почему лидер КНДР выводит в свет только дочь, а не старшего сына

Разведка Южной Кореи рассказала о шикарном образе жизни дочери Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Глава Северной Кореи в очередной раз появился на публике со своей дочкой. На этот раз они вместе наблюдали за полевыми учениями артиллерийской части «Хвасон» Западного фронта Корейской народной армии. Пока отец восседал за специально привезенном громадным столом, Ким Чжу Э сидела позади отца и внимательно следила за происходящим. Девочка, которой, как предполагают южнокорейские спецслужбы, около 10 лет, была одета в черное пальто под стать Ким Чен Ыну.

Как стало известно из отчета Национальной разведслужбы Южной Кореи, Чжу Э в свои юные годы ведет шикарный, по меркам КНДР, образ жизни. В свободное время она плавает, катается на лыжах и занимается верховой ездой. При этом девочка никогда не ходила в общественные школы, все обучение проходит на дому.

Помимо Чжу Э, у Ким Чен Ына есть еще двое детей. Старшему сыну 13 лет. А вот пол младшего ребенка неизвестен, разведка сообщает, что ему около 5-6 лет. Об этих детях нет никакой информации, как и изображений.

Ранее были сообщения, что дети главы КНДР живут на побережье Японского моря в поместье, где на территории располагаются бассейны, теннисный корт, футбольное поле, водные горки и спортивный стадион.

Впервые Ким Чжу Э появилась вместе с отцом в ноябре прошлого года во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». СМИ запечатлели, как девочка крепко держала Ким Чен Ына за руку. После этого ее появление в северокорейских медиа стало регулярным. Западная пресса подсчитала, что Чжу Э появлялась на экранах в течение трех месяцев шесть раз. Она присутствовала на банкете с участием первых лиц Минобороны, на военном параде, церемонии закладки фундамента строительной площадки и спортивном мероприятии. В Северной Корее также выпустили марки с изображением Кима с дочерью на ракетном полигоне. Отсюда у многих возник закономерный вопрос: почему лидер КНДР вывел в свет именно среднюю дочь, а не старшего сына? Тут же последовало предположение, что Чжу Э может стать продолжательницей династии Кимов, поскольку предположительно у старшего сына есть проблемы со здоровьем - то ли физическим, то ли психическим.

Парадоксально, но в северокорейской прессе имя дочери Ким Чен Ына не называется. Несмотря на столь частые появления на публике, журналисты именуют девочку «любимый» или «почитаемый» ребенок. Общественность узнала ее имя только благодаря баскетболисту Деннису Родману, который побывал в КНДР в 2013 году и встретился с Кимом, который нянчился с новорожденной дочкой. К слову, эксперты полагают, что в пользу того, что Чжу Э может стать преемницей Ким Чен Ына, говорят, в частности, такие уважительные формы обращения к ней в прессе.

Однако есть и противники этой версии. Они уверены, что Пхеньян вряд ли станет демонстрировать наследника династии Кимов в столь юном возрасте. А также, маловероятно, чтобы в патриархальном КНДР у руля встала женщина.