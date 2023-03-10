Где хранится неприкосновенный запас человечества на случай Судного дня

Этот портал в заполярном Шпицбергене когда-то может стать последней надеждой цивилизации на выживание. Фото: virtualtourcompany.co.uk

Надейся на лучшее, готовься к худшему. По такому принципу относительно с недавних пор живет человечество. По крайней мере, та небольшая его часть, которая считает возможным наступление разного рода апокалиптических сценариев - от нового Великого потопа до ядерной войны. И группы ученых в разных странах мира уже собрали неприкосновенные запасы семян продовольственных растений, которые даже если сбудутся самые пессимистичные прогнозы, помогут возродить или поддержать жизнь на Земле.

СЕВЕРНАЯ ЗАНАЧКА

Самым большим и самым известным в мире является Всемирное семенохранилище, расположенное на Шпицбергене, которое часто называют Хранилищем Судного дня. Под землей, на глубине 120 метров, при температуре -18 градусов по Цельсию там хранятся порядка одного миллиона образцов семян.

Почему Шпицберген? Там сошлись несколько идеальных условий: вечная мерзлота, низкая тектоническая активность, а также дешевый уголь, на котором работают холодильные установки. И даже если они выйдут из строя, то температура внутри подземных помещений повысится до критического уровня лишь через несколько месяцев.

Работает это хранилище под эгидой ООН, по принципу банковского: у каждой страны есть свой отсек, доступ в который есть только у владельца, т.е. только у того государства или организации, которая поместила туда семена.

На Шпицберген отправляют только семена основных сельскохозяйственных культур. Красивые, но несъедобные цветы, аквариумные водоросли или бесполезные сорняки после Судного дня будут пытаться вырасти на Земле без человеческой помощи.

Хранятся семена на случай потери отдельного сорта или целого вида растений из-за войны, пандемии или стихийного бедствия. Кстати, прецеденты выемки «вкладов» уже случались: измученная войной Сирия потеряла коллекцию семян, хранившихся в Центре сельскохозяйственных исследований засушливых регионов в Алеппо. Ее удалось восстановить, взяв дубликаты из Хранилища Судного дня, что позволило и далее проводить исследования различных сельскохозяйственных культур, имеющих жизненно важное значение в масштабах всего мира в свете глобального потепления.

Внутри Хранилища Судного Дня - никаких признаков роскоши или высоких технологий. Только толстенные грубые стены, чтобы выдержать атомный удар. Фото: virtualtourcompany.co.uk

ХРАМ ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ

Кукуруза является второй по продаваемости зерновой культурой в мире (после пшеницы). Ее роль в истории американского континента трудно переоценить. Расцвет цивилизации майя и колонизация Америки переселенцами из Старого света в одинаковой степени обязаны именно кукурузе, которая легла в основу высокопродуктивного земледелия в Новом Америке и способствовала появлению развитого общества. Так что неслучайно, что кукуруза стоит на первом месте в названии базирующегося в Мексике Международного центра кукурузы и пшеницы (CYMMIT), где хранится крупнейшее в мире собрание семян различных сортов кукурузы (28 тысяч видов) и пшеницы (140 тысяч видов). Основная часть дубликатов этого собрания есть в Хранилище Судного дня.

СПАСИТЕЛЬ АЗИИ

В странах Азии основным продуктом питания является рис. Сохранить генофонд этой сельскохозяйственной культуры считает своей задачей Международный НИИ риса (IRRI), расположенный на Филиппинах. В заслугу этому институту ставят т.н. Зеленую революцию 1960-х годов, предотвратившую голод в Азии. Тогда особенно пострадала Индия, где от высоких температур полегли все рисовые посевы. В НИИ риса вывели карликовые сорта, которые отличались особой стойкостью и вызревали, несмотря ни на что. Сегодня сортами риса, выведенными в IRRI, засеяно более 75% рисовых площадей во всем мире. А «золотой» рис, также выведенный в этом НИИ и получивший название из-за своего желтого цвета, который ему обеспечивает бета-каротин, спас жизни миллионам людей в Африке. Дело в том, что на Черном континенте дефицит витамина А является распространенным, смертельным заболеванием. А только бета-каротин превращается в человеческом организме в столь необходимый витамин.

В хранилищах IRRI – самая большая коллекция генетического разнообразия риса в мире (127 тыс. образцов семян сельскохозяйственного риса и его диких «родственников»).

Стеллажи с ценными образцами сельхозрастений. Фото: virtualtourcompany.co.uk

А СПОНСОР КТО?

И в CYMMIT, и в IRRI стараются публично не обсуждать тему разработок генетически-модифицированных сортов сельскохозяйственных культур, проводимых там: пока в мире нет единого мнения по поводу целесообразности и безопасности таких исследований. Также много вопросов вызывает финансирование этих институтов, регулярно поступающее со счетов Фонда Рокфеллера и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Интерес богатеев к самым обычным семенам может быть совсем не случайным: генно-модифицированные сорта, согласно международному праву, должны быть защищены патентами. А это означает, что за каждое семечко или клубень, выведенные таким способом и показывающим высокую урожайность, придется платить вдвойне, что принесет владельцам патентов гигантские прибыли.

А вот Международный картофельный центр в Лиме отказывается от пожертовавний Рокфеллеров и финансируется исключительно на деньги перуанского правительство. В 2015 году ученые этого центра провели совместный эксперимент с НАСА. Тогда было решено попытаться вырастить картофель в специально смодулированной марсианской среде. И картошка «на Марсе» выросла!

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАВИЛОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

Пионером сбора семян культурных растений на непредвиденный случай стал советский ученый-ботаник Николай Вавилов. В ходе 180 экспедиций, совершенных Вавиловым и его коллегами из Всероссийского института растениеводства (ВИР), была собрана самая богатая в мире коллекция культурных растений. Она нашла широкое применение в селекционной практике и стала первым в мире генным банком.

Считается, что она хранится в подвалах ВИРа, носящего сейчас имя Вавилова, и расположенного в центре Санкт-Петербурга. На самом деле, основная часть коллекции сейчас находится в специальном подземном хранилище на Кубани.

В страшные дни блокады Ленинграда сотрудники ВИРа падали с ног от голода, но ни единого зернышка из нее не пропало. Гитлер мечтал заполучить вавиловскую коллекцию, даже создал специальную команду СС для ее захвата, но этот трофей ему не достался.

Уникальность коллекции ВИР состоит еще и в том, что более 20% ее образцов составляют уже исчезнувшие сорта и популяции с ценными для селекции генами. Собрания семян ржи, льна и гречихи – самые крупные в мире, а коллекции семян конопли вообще нет аналогов.

Предполагалось, что резервное хранилище семян вировского собрания будет действовать и в Якутии, в одной из подземных шахт. Но пока там хранят образцы региональных сортов и семена дикоросов, пригодных для рекультивации и озеленения.