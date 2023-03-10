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10 марта 2023 12:03

С Сергея Шнурова через суд требуют 1,4 миллиона рублей

Лидер "Ленинграда" получил иск от фотографа
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Лидер "Ленинграда" получил иск от фотографа

Лидер "Ленинграда" получил иск от фотографа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока "Ленинград" штампует на YouTube новые песенки на злобу дня, его фронтмену Сергею Шнурову прилетел иск в суд. Как выяснил сайт KP.RU, шестого марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление от некоего Александра Попова, который требует взыскать с рокера-хулигана 1 млн 400 тысяч рублей.

Причина претензий, как по-казенному указано в официальных документах - "экономические споры по гражданским правоотношениям"; никаких других подробностей в канцелярии пока нет. Однако сайту KP.RU все же удалось выяснить подробности звездного дела.

Во-первых, истец Александр Попов оказался фотографом. А во-вторых, в конце февраля он уже выиграл суд аналогичного типа против одного из столичных университетов. Правда, тогда аппетиты пришлось немного умерить: Попов просил 603 тысячи рублей, а суд скостил эту сумму до 403 тысяч.

Причиной спора стали два снимка в московской подземке: кадры с изображением метрополитена сотрудники университета опрометчиво поставили на обложку научного издания. Мол, эти картинки подходящей тематики они обнаружили в Сети без указания какого-либо авторства. Впрочем, от ответственности за нарушение авторских прав это не освобождает, и суд справедливо встал на сторону истца.

Не исключено, что и Сергей Шнуров использовал карточки фотографа без разрешения, за что и получили иск. Как правило, при наличии доказательств авторства суды встают на сторону истцов, однако, в процессе слушания сумму взыскания необходимо будет обосновать экономически.

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