С Сергея Шнурова через суд требуют 1,4 миллиона рублей

Лидер "Ленинграда" получил иск от фотографа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока "Ленинград" штампует на YouTube новые песенки на злобу дня, его фронтмену Сергею Шнурову прилетел иск в суд. Как выяснил сайт KP.RU, шестого марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление от некоего Александра Попова, который требует взыскать с рокера-хулигана 1 млн 400 тысяч рублей.

Причина претензий, как по-казенному указано в официальных документах - "экономические споры по гражданским правоотношениям"; никаких других подробностей в канцелярии пока нет. Однако сайту KP.RU все же удалось выяснить подробности звездного дела.

Во-первых, истец Александр Попов оказался фотографом. А во-вторых, в конце февраля он уже выиграл суд аналогичного типа против одного из столичных университетов. Правда, тогда аппетиты пришлось немного умерить: Попов просил 603 тысячи рублей, а суд скостил эту сумму до 403 тысяч.

Причиной спора стали два снимка в московской подземке: кадры с изображением метрополитена сотрудники университета опрометчиво поставили на обложку научного издания. Мол, эти картинки подходящей тематики они обнаружили в Сети без указания какого-либо авторства. Впрочем, от ответственности за нарушение авторских прав это не освобождает, и суд справедливо встал на сторону истца.

Не исключено, что и Сергей Шнуров использовал карточки фотографа без разрешения, за что и получили иск. Как правило, при наличии доказательств авторства суды встают на сторону истцов, однако, в процессе слушания сумму взыскания необходимо будет обосновать экономически.