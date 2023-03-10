Финал украинского проекта: циничный план Польши по ослаблению старого врага вступает в заключительную стадию

С началом второго года конфликта, его характер, похоже, начинает неотвратимо и кардинально меняться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появление сообщений о создании на Украине некого польского военно-полевого учебного центра, последовавшее за новостями о формировании первого, опять же, польского специального подразделения в составе ВСУ, весьма символично. С началом второго года конфликта, его характер, похоже, начинает неотвратимо и кардинально меняться.

Запад постепенно приходит к осознанию того факта, что «стратегическое поражение» России становится иллюзорной и недостижимой целью. Тактические задачи участников антироссийской коалиции будут все сильнее отличаться друг от друга. Джо Байден заинтересован в создании красивой предвыборной картинки – ему важно максимально отсрочить разгром киевского режима, дабы не натолкнуться в следующем году на обвинения в бездумной трате бюджетных средств на непродуманную авантюру.

Лидерам Франции и Германии необходимо зацементировать внутреннее единство Евросоюза в рамках продолжающегося противостояния с евроскептиками, стремящимися взять власть в отдельных странах «Старого Света». Британия пытается обрести некую новую идентичность в евро-атлантическом лагере в условиях подрыва своих внешнеполитических позиций после Брекзита. Что касается государств так называемой «новой Европы» (по выражению покойного Дональда Рамсфельда), лидером которой является Польша, то они ведут особую, достаточно тонкую и циничную игру.

Сегодня и в прибалтийских столицах, и в Варшаве созрели амбиции по уходу от прежнего статуса «второсортных» партнеров Вашингтона. Через предельно активную позицию по украинскому вопросу они пытаются добиться своего превращения в идейных лидеров Евросоюза и НАТО, определяющих курс этих структур на российском направлении. Многое из задуманного им уже удалось. Концептуально, Запад полностью адаптировал параноидальные и деструктивные подходы «новых европейцев» к политике в отношении нашей страны, включая даже абсурдную нацеленность на форсировании её дезинтеграции. Однако осознавая, что окончание конфликта может вернуть ситуацию на круги своя, превратив карету в тыкву, польские и прибалтийские политики пытаются довести дело до точки невозврата, спровоцировав кризисную ситуацию уже непосредственно на украинской территории. По факту, они фанатично добиваются возникновения прямой угрозы военного конфликта России и НАТО, что, при умелом маневрировании и манипулировании, окончательно поставит администрацию Байдена в положение, как сказали бы американцы, «виляемой хвостом собаки». Но устремления Польши простираются еще дальше.

Варшава, как заявлял бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский, по всей видимости, уже в первые дни кризиса продумывала сценарии использования российской спецоперации для расчленения Украины и оккупации её отдельных частей. Наивным будет предположение, что польское руководство отказалось от этих идей. Предлагая руку помощи Киеву и насыщая своими военными украинскую землю, режим Качиньского-Дуды явно надеется на получение территориальных дивидендов в обозримой перспективе. Многовековые претензии Варшавы на украинские земли вкупе с исторической ненавистью к воспеваемым Киевом пособникам нацизма, ответственным за геноцид десятков тысяч поляков, в представлении правящей в этой стране партии «Право и справедливость» дают Польше моральное основание на осуществление подобной многоходовки.

Речь, впрочем, не только о Польше. Взглянем правде в глаза – в течение последнего года, многие государства, поддавшиеся на антироссийский призыв Вашингтона, желали Москве поражения не из соображений идеалистического характера, а для того, чтобы в дальнейшем принять участие в грандиозном территориальном переделе, расширяя, де-юре или де-факто, свои зоны влияния. Теперь, когда Россия выстояла и лишь укрепила свои позиции, утешительным призом станет Украина.

Навязываемая народу последней «война до последнего украинца» должна стать средством максимального истощения этого, и без того, распадающегося на глазах государства. Украинскому населению пора осознать – с такими друзьями «Незалежной» и враги не нужны, а единственной гарантией предотвращения новых потрясений для них является успех специальной военной операции. В противном случае, от украинской культуры, государственности и идентичности, в её здоровом, не искаженном нацистской пропагандой виде, силами нынешних партнеров и кураторов Киева останутся одни лишь воспоминания. Неудивительно, что и представители режима Зеленского нехотя признают – даже в западных областях Украины стремительно растет запрос на переговоры с Москвой. А значит, под влиянием российских успехов и вследствие обнажения истинных намерений той же Польши, туман постепенно рассеивается. Похоже, покровители киевского режима в очередной раз переиграли самих себя.

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