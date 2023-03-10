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Звезды10 марта 2023 13:49

А с Дорониной посоветовался? Владимир Кехман назначил главного режиссера МХАТ им.Горького

Галина Полищук займет пост главрежа Московского художественного театра 13 марта
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Генеральный директор театра Владимир Кехман

Генеральный директор театра Владимир Кехман

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

7 марта нового главного режиссера представил труппе генеральный директор театра Владимир Кехман. Сам же снова сосредоточится на «ремонте сценического комплекса». Стройка возобновится 3 апреля. Галина Полищук возьмет на себя организацию творческого процесса в юбилейный 2023-2024 сезон. Осенью МХАТ отметит 125-летие. 26 октября запланирован гала-концерт, а 27 октября на Основной сцене покажут премьеру спектакля «Борис Годунов». Задача нового главрежа - создание репертуара МХАТа и, по словам Кехмана, «организация творческого процесса на уровне главных европейских театров» (что бы это ни значило).

Известно, что Галина Полищук закончила ГИТИС и преподавала актерское мастерство в рижском филиале российского театрального вуза. На её счету более 30 постановок в Латвии, где она долго работала, в России и в Европе...

В театральной тусовке обсуждают новое назначение в скандальном, многострадальном театре. Эта новость еще не долетела до Татьяны Дорониной. Как она отнесется? Скорее всего будет ругаться и возражать. Очередная обида («опять не посоветовались») застрянет в её израненном сердце. Но это ровным счетом ничего не значит. Доронина хоть и числится президентом театра, но она - генерал без армии. Ничего не решает.

Как сказали в театре, актерам без разницы – хоть Бояков, хоть Кехман, хоть Полищук - лишь бы дали работать.

В ближайшее время Галина Полищук приступит к репетициям спектакля «На дне». Как мы поняли, это будет не совсем пьеса Горького, но с тем же названием и персонажами. Заняты артисты, которые работали с Полищук в «Женщинах Есенина» и в «Жди меня». Хотя её задача теперь гораздо шире - создать репертуар и максимально занять всю труппу. Сейчас в репертуаре театра, зал которого вмещает примерно 1300 зрителей, всего…6 названий. Хорошо, что идет ремонт, на который можно списать эти бреши. Три старых спектакля, поставленных при Татьяне Дорониной. И 3 новых – при Кехмане. Из них две постановки Полищук - «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина и «Жди меня» по рассказу Валентина Распутина. Этот спектакль сперва назывался «Нежданно-негаданно», но потом зачем-то поменяли название на стихотворение Константина Симонова…

Говорят, театр в который раз восстанавливает «Три сестры» - легендарный спектакль Немировича Данченко. Два года назад его восстановил прежний худрук Эдуард Бояков. А до него восстановила Татьяна Доронина... «В Москву! В Москву!» - бесконечная история. Как и легендарная «Синяя птица» - постановка самого Станиславского, единственная сохранившаяся в мире. Три года назад с шумной презентацией ее восстановил Эдуард Бояков. Теперь «Синюю птицу» Станиславского ждет очередное восстановление. В театре на эту тему уже не смеются. Но просят поменять название: вместо МХАТ – КАФКА…

КультураКультура: театр