А с Дорониной посоветовался? Владимир Кехман назначил главного режиссера МХАТ им.Горького

Генеральный директор театра Владимир Кехман Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

7 марта нового главного режиссера представил труппе генеральный директор театра Владимир Кехман. Сам же снова сосредоточится на «ремонте сценического комплекса». Стройка возобновится 3 апреля. Галина Полищук возьмет на себя организацию творческого процесса в юбилейный 2023-2024 сезон. Осенью МХАТ отметит 125-летие. 26 октября запланирован гала-концерт, а 27 октября на Основной сцене покажут премьеру спектакля «Борис Годунов». Задача нового главрежа - создание репертуара МХАТа и, по словам Кехмана, «организация творческого процесса на уровне главных европейских театров» (что бы это ни значило).

Известно, что Галина Полищук закончила ГИТИС и преподавала актерское мастерство в рижском филиале российского театрального вуза. На её счету более 30 постановок в Латвии, где она долго работала, в России и в Европе...

В театральной тусовке обсуждают новое назначение в скандальном, многострадальном театре. Эта новость еще не долетела до Татьяны Дорониной. Как она отнесется? Скорее всего будет ругаться и возражать. Очередная обида («опять не посоветовались») застрянет в её израненном сердце. Но это ровным счетом ничего не значит. Доронина хоть и числится президентом театра, но она - генерал без армии. Ничего не решает.

Как сказали в театре, актерам без разницы – хоть Бояков, хоть Кехман, хоть Полищук - лишь бы дали работать.

В ближайшее время Галина Полищук приступит к репетициям спектакля «На дне». Как мы поняли, это будет не совсем пьеса Горького, но с тем же названием и персонажами. Заняты артисты, которые работали с Полищук в «Женщинах Есенина» и в «Жди меня». Хотя её задача теперь гораздо шире - создать репертуар и максимально занять всю труппу. Сейчас в репертуаре театра, зал которого вмещает примерно 1300 зрителей, всего…6 названий. Хорошо, что идет ремонт, на который можно списать эти бреши. Три старых спектакля, поставленных при Татьяне Дорониной. И 3 новых – при Кехмане. Из них две постановки Полищук - «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина и «Жди меня» по рассказу Валентина Распутина. Этот спектакль сперва назывался «Нежданно-негаданно», но потом зачем-то поменяли название на стихотворение Константина Симонова…

Говорят, театр в который раз восстанавливает «Три сестры» - легендарный спектакль Немировича Данченко. Два года назад его восстановил прежний худрук Эдуард Бояков. А до него восстановила Татьяна Доронина... «В Москву! В Москву!» - бесконечная история. Как и легендарная «Синяя птица» - постановка самого Станиславского, единственная сохранившаяся в мире. Три года назад с шумной презентацией ее восстановил Эдуард Бояков. Теперь «Синюю птицу» Станиславского ждет очередное восстановление. В театре на эту тему уже не смеются. Но просят поменять название: вместо МХАТ – КАФКА…