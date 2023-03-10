Турция не пропускает транзитные грузы в Россию: с какими товарами возникли проблемы и как могут вырасти цены

После введения 10-го пакета санкций возникли сложности с поставками по параллельному импорту Фото: Shutterstock

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Так и хочется воскликнуть: «И ты, Реджеп?..» Грузоперевозчики бьют тревогу: заблокирован транзит товаров, идущих из разных стран в Россию через Турцию. И пока неясно, это связано только с товарами, подпадающими под 10-й пакет санкций, или касается всех товаров, поступающих в Россию через Турцию по параллельному импорту.

- Да, после введения 10-го пакета санкций есть сложности с доставкой автомобилей по параллельному импорту через Турцию, - подтвердил kp.ru директор департамента по выкупу автомобилей ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

Поначалу высказывалась версия, что Анкара присоединилась к 10-му пакету антироссийских санкций, убоявшись ссориться с США и Евросоюзом.

- По всей видимости, это произошло под давлением, - предположил на «Радио КП» экономист Денис Ракша. - Думаю, Турция в дальнейшем разделит подход к транзиту. То, что попало под 10-й пакет санкций, пропускать не будут, а другие товары — будут.

ЧТО БУДЕТ

Но в пятницу информагентства со ссылкой на турецкую таможню сообщили, что к 13 марта транзит, скорее всего, наладится. А перебои были связаны с работой компьютерных программ после введения санкций. Дело в том, что электронная система турецкой таможни подключена к общеевропейской. После введения 10-го пакета система обновилась и при указании страны назначения для товаров, попавших под санкции, там стало технически невозможно выбрать Россию и Белоруссию. Ожидается, что к понедельнику система будет перенастроена и появится возможность оформить документы хотя бы на часть товаров.

ВСЕ ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЕТ?

Перебои коснулись не только транзита через Турцию в Россию, но и экспорта из России.

- Это началось примерно две недели назад, - рассказал kp.ru гендиректор логистической компании VTN Павел Гулякин. - На транзитные грузы в Египет, Марокко и некоторые другие страны Африки и Латинской Америки турецкие таможенники перестали выдавать декларации. Чисто технически проблема решается так: грузы растамаживаются в Турции, оформляются как турецкие и следуют в страну назначения. Но это прибавляет к их цене еще 35-50%.

Таким же путем может быть решена и проблема с запретом транзита в Россию. Товары будут поступать как турецкие, но уже дороже.

СЛИШКОМ МНОГО ГОВОРИМ

Другой вариант развития событий — транзитные грузы пойдут не через Турцию, а через какую-нибудь другую страну, и не факт, что это приведет к росту расходов.

- Не все страны присоединились к санкциям, и если Турция откажется пропускать товары в Россию, то найдутся другие страны, - говорит Денис Ракша. - Общий объем поставок сохранится, только могут измениться пути доставки.

А вот об этом лучше помалкивать.

- Решения могут быть разные, но не стоит о них говорить публично, - сказал kp.ru исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Потому что как только наши СМИ сообщают о найденных путях обхода, The Gardian, или еще какие-то издания это тут же перепечатывают, я знаю, что у них мониторинг настроен на поиск таких сообщений в нашей прессе. И соответствующие службы в недружественных странах тут же ищут пути, как перекрыть нам и эти торговые пути.

О КАКИХ ТОВАРАХ РЕЧЬ

В 10-й пакет санкций ЕС вошли поставляемые в Россию товары, которые, по мнению авторов санкций, можно использовать и в военных целях. Под запрет попали строительная техника, запчасти для автомобилей и авиадвигателей, различные антенны, компасы, бинокли.

А в самый свежий список американских санкций попали дорогие смартфоны, холодильники, кондиционеры, микроволновки, посудомоечные машины и даже пылесосы. У разных групп товаров свой лимит. Например, для смартфонов —$300.