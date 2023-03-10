Приговорили, чтобы оправдать собственную свободу: Незаконно отсидевший 9 лет в тюрьме Литвы россиянин вернулся домой

Вина Юрия Меля, в далеком 1991-м лейтенанта, командовавшего танком, заключалась, согласно обвинительным документам, в том, что он выстрелил из пушки холостым снарядом в воздух

Россиянин Юрий Мель после девяти лет, проведенных в литовских тюрьмах, вернулся, наконец, на родину. Вильнюсский окружной суд в 2019 году осудил его «за преступления против человечности», назначив наказание в виде 7 лет тюрьмы. Потом добавили еще 2 года. С учетом того, что арестован полковник в отставке Мель был в 2014-м, когда возвращался домой в Калининград после поездки в Литву за жизненно важным для него лекарством, он отсидел срок «по полной». Литовские власти должны быть довольны.

Вместе с Мелем судили еще 68 советских, на январь 1991 года, военных, включая маршала Язова. Они, якобы, виноваты в смерти 14 человек при штурме Вильнюсского телецентра. То, что в тех трагических событиях, как неоднократно было доказано, в том числе и признаниями организаторами бойни с литовской же стороны, «свои стреляли в своих», суд и руководившие им националистические власти игнорировали. Нужен был символ борьбы за независимость. А, как сказал поэт, «дело прочно, когда под ним струится кровь…»

Вот ее и пролили, для того, чтобы не было сомнений: за свою независимость Литва заплатила дорого. Всех сомневающихся в «советском геноциде» сейчас, по принятым в этой стране законам, просто сажают. Как посадили Альгирдаса Палецкиса, который пытался выяснить, кто же стрелял с крыш домов по толпе у телебашни из охотничьих ружей и даже трехлинеек. Больше желающих разобраться в этом в демократической Литве нет.

Вина Юрия Меля, в далеком 1991-м лейтенанта, командовавшего танком, заключалась, согласно обвинительным документам, в том, что он выстрелил из пушки холостым снарядом в воздух и «слепил фарами» собравшихся у башни патриотов. Вот такое «злодейство» было квалифицировано как «преступление против человечности». Кстати, осудили россиянина задним числом - на момент события тех законов просто не существовало. Но это Вильнюс и его демократических наставников в Европе и Америке не волновало. Как и то, что в литовских тюрьмах, когда страну принимали в ЕС, еще сидели осужденные по политическим статьям бывшие коммунисты. Логика проста: диссиденты - это когда в вами несогласны «наши», а когда против наших «ваши», то это преступники.

Юрий Мель, страдающий тяжелой болезнью, неоднократно обращался с ходатайствами об отмене или смягчении приговора. Но литовские суды были тверды и неумолимы. Правда, судьи, выносившие россиянам откровенно политически мотивированные приговоры, тоже понервничали, когда против них в России были возбуждены уголовные дела за вынесение неправовых решений. Примечательно, что ни одна правозащитная организация Запада не заметила жестокого приговора в отношении россиянина и не призвала проявить в отношении него элементарную гуманность. Демократия, укоренившаяся в Литве, имеет явно выраженные карательные черты - враги должны трепетать, а свои ценить собственную свободу и не ставить под сомнение священность власти.

Хорошо, что россиянин все же на свободе. Но не забудем, как над ним измывалась литовская Фемида. Крови литовцев, пролитых литовцами же для оправдания «освобождения от советского ига», было недостаточно. Понадобилась еще и чужая свобода, незаконно отнятая в оправдание законности своей. Такие у нас соседи.