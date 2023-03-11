Провокации киевского режима в отношении Запорожской АЭС несут угрозу ядерной безопасности Фото: REUTERS

Все меньше самоходок и самолетов

Группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала полторы роты бойцов ВСУ, два пикапа, гаубицу Д-30 и американскую артсистему М777. Западная группировка войск на Купянском направлении отправила на небеса до 40 украинских воинов и два авто. Южная группировка войск на Донецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военных, семь бронемашин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях отправила к праотцам полтора взвода «воинов света», один танк, три пикапа и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 20 бойцов, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика». В Петропавловке в ДНР сожжен украинский ЗРК «С-300». А ВКС России в Марьинке сбили Су-27 ВСУ. Скоро отправлять в США на обучение на симуляторах F-16 некого будет.

Посланники биохимического ада

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биозащиты ВС РФ, сообщил, что глава центра общественного здоровья Владимир Курпита руководил сотрудничеством украинских спецов с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) и организовывал сбор биопроб у граждан незалежной и их отправку за рубеж. А глава санитарно-эпидемиологическое управления ВСУ Сергей Моргун организовывал взаимодействия МО Украины с DTRA. Он был одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов. Моргун, по данным Кириллова, сменил Сергея Литовку, который вел опасные для жизни испытания на украинских бойцах в рамках изучения вируса конго-крымской лихорадки и хантавирусов. В американских исследованиях участвовала и зав.лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Демчишина. Она была посредником с подрядчиками Пентагона— компаниями Black&Veatch и Metabiota, курировала проекты DTRA серий UP и TAP. Черти для них топят котлы.

Что творится вокруг Запорожской АЭС

Ренат Карчаа, советник гендиректора «Росэнергоатома», сообщил, что провокации киевского режима в отношении Запорожской АЭС несут угрозу ядерной безопасности. Карчаа заявил: «В ноябре они ударили по линиям, отключив электропитание, а потом удар был нанесен по дизель-генератору. Сейчас ситуация повторяется. Это риск, который может привести к весьма печальным результатам». Представитель Запорожской администрации Владимир Рогов указывал, что Киев полностью прекратил электроснабжение Запорожской атомной электростанции в Энергодаре утром 9 марта, а 10 марта в городе зафиксировано 7 прилетов. Усилиями российской стороны электроснабжение было восстановлено. Но угроза атомной безопасности осталась. А в Киев надо завезти учебники физики.

Зачем самостийной «Патриоты», которые ее не защитят?

Financial Times сообщила, что Киев получил одну из двух систем ПРО Patriot, обещанных США и Германией. Но пока этот зенитно-ракетный комплекс не введен в строй. Ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что именно его страна помогла незалежной получить первые Patriot и первые танки Leopard. Ранее в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что системы Patriot не помогут ВСУ против российских крылатых ракет и дронов - они эффективны скорее для перехвата баллистических ракет. Поживем — увидим.

Чем неспешные финны помогают горячим украинским парням

Суоми предоставят самостийной 29 млн евро в виде «гуманитарной помощи». В финском МИДе говорят так: «В разгар кризиса люди должны получать еду, кров и лекарства, а дети должны ходить в школу. И мы должны поддерживать Украину так, чтобы она также могла оправиться от войны». Министр сотрудничества в области развития и внешней торговли Вилле Скиннари сообщил, что еще 5 млн евро пойдут в Украинский фонд Управления ООН по координации гумпомощи. Фонд финансирует продовольственную безопасность, медуслуги и размещение в чрезвычайных ситуациях. То есть уследить за тем, куда уходят деньги, в украинских условиях невозможно. А шо — це Европа!

В Киеве жаждут бессрочного продления зерновой сделки

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, заявил, что власти страны выполняют все условия, согласованные с ООН, по зерновой сделке. И потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок. Ермак подчеркнул, что позиция незалежной остается «неизменной», и это является одним из пунктов представленной Зеленским «формулы мира». Ермак также сообщил, что Киев «активно консультируется» с постоянными и непостоянными членами Совбеза ООН, чтобы не допустить председательство РФ в Совбезе ООН с апреля 2023-го. Ну, а действие «зерновой сделки» истекает 18 марта. Будет день — будет и хлебушек. А кому то - сухари сушить.

СБУ повязало руководителей «Антонова»

Сергей Бычков, экс-руководитель компании «Антонов», арестован СБУ за то, что в 2022-м не дал ход сооружению на территории аэропорта Гостомель оборонительного комплекса. Именно решение Бычкова, по данным СБУ, позволило российским силам занять объект в феврале прошлого года. Также задержан глава службы безопасности компании Нетесов . Бычков и Нетесов, по данным украинских СМИ, отвергали попытки Нацгвардии Украины построить на территории аэропорта оборонительные укрепления. И вот сейчас оба арестованы на два месяца. В Киеве до сих пор не могут забыть, как российские ВДВ быстро взяли под контроль аэродром Гостомель, задействовав в операции две сотни вертолетов. Страшатся повторения. Верно, дальше будет хуже.

Папу Римского озарило

Папа Римский Франциск полагает, что в украинском конфликте замешаны «имперские интересы» иных больших стран, кроме России. Понтифик подтвердил готовность встретиться с российским лидером, которого назвал «культурным человеком». По мнению главы католической церкви, уже идет мировая война, которая «начиналась по кусочкам, но сейчас все крупные державы вовлечены». По его словам, Украина стала полем боя, где замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй, которые «отодвигают интересы наций на второй план». Папа Римский подтвердил, что готов посредничать в организации встречи Путина и Зеленского для урегулирования конфликта в незалежной. Ну, там надо в очередь становиться.

Квартира Зеленского в Крыму поможет бедным людям

Сергей Аксенов, глава Крыма, сообщил, что квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии передадут нуждающимся. В интервью РИА Новости Аксенов заявил: «Мы сначала стремимся национализировать объекты, которые приносят доход врагу. Квартиру пока Зеленский не сдает. Может, кто-то из его родственников приезжает на сезон. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Цель у нас — победить их, и мы победим». Квартиру шестого президента самостийной передадут либо малообеспеченной, либо многодетной семье коренных крымчан. Они потому смогут трагикомику на лето комнату сдавать недорого — с видом на море и яичницей по утрам.

Сколько россиян считали СВО важными для себя этой весной

По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) события, связанные со спецоперацией на Украине, как наиболее важные и значимые за последнюю неделю оценивают для себя 42% россиян. Респонденты говорят о важности обеспечения безопасности страны и о своей поддержке наших военнослужащих. В рейтинг самых значимых событий последнего времени вошли также ликвидация последствий землетрясений в Турции и продолжающееся обострение отношений между Россией и Запада. Опрос проводился в 53 регионах среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, с 3 по 5 марта 2023 года. Зрят в корень.