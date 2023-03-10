На пути к ПМЭФ: в Нью-Дели состоится российско-индийский деловой форум

В рамках программы зарубежных мероприятий Петербургского международного экономического форума 29–30 марта в столице Индии Нью-Дели состоится Российско-Индийский Деловой Форум: «Сотрудничество во имя развития и роста».

В глобальной экономике все острее конкуренция технологических стандартов и экосистем. Цель Форума – обсудить возможности создания альянсов в области высоких технологий в различных областях: IT, кибербезопасность, промышленность и производство, умные города, транспорт и логистика, здравоохранение, а также поддержать российские компании в переориентации на новые рынки.

«Формат сотрудничества Россия – Индия – один из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Форум направлен на укрепление деловых связей между бизнес кругами России и Индии, поддержку российского предпринимательства в выходе на индийский рынок и ознакомление индийских партнеров с конкретными экспортными предложениями», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Индия — один из важнейших торгово-экономических партнеров России, потенциал роста торгового оборота между нашими странами очень высок. В рамках форума Российский экспортный центр проведет бизнес-миссию в сфере высоких технологий, в которой примут участие более 20 российских компаний из сектора IT, управления бизнес-процессами, машиностроения, строительства, энергетики и медицины. Продукция и решения ряда российских компаний уникальны и зачастую не имеют аналогов в мире. РЭЦ организует для них b2b-переговоры с потенциальными покупателями и партнерами в Индии», — заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В мероприятии примут участие представители государственных структур, коммерческих и промышленных организаций России и Индии.

В центре внимания пленарного заседания «Технологические альянсы в большой Евразии» – вопрос: как лучше отладить взаимодействие России и Индии в сфере высоких технологий.

На протяжении двух дней участники дискуссий также обсудят план действий для заинтересованных сторон, чтобы стимулировать увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций в таких областях, как умные города, здравоохранение, IT-сфера, цифровизация транспортной отрасли.

Организаторы Форума: Фонд Росконгресс, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Российский экспортный центр, Ассоциация экспорта технологического суверенитета, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения РУССОФТ и Глобальный совет по инновациям и промышленности.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.