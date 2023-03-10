В Ленинградской области расширят меры поддержки для семей погибших участников СВО

Губернатор Александр Дрозденко встретился с вдовами участников СВО и обсудил, какую помощь может оказать регион. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил расширить меры поддержки для семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Губернатор региона 10 марта встретился с вдовами участников СВО и обсудил, какую помощь областные власти могут предоставить матерям, женам и детям, потерявшим кормильцев. Действующие сейчас льготы для родственников военнослужащих, в том числе компенсацию оплаты коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие, решено продлить для таких семей до совершеннолетия детей. По итогам встречи Александр Дрозденко дал поручение социальному блоку правительства подготовить соответствующее постановление.

«Регион искренне соболезнует всем семьям погибших. Сегодня мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Во время встречи губернатор и жены погибших участников спецоперации также обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 22 февраля Владимир Путин поручил обратить особое внимание на помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Президент предложил создать государственный фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших. По словам главы государства, госфонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и в получении новой профессии.