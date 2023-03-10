76-летняя Шер впервые вышла в свет с 37-летним бойфрендом и поцеловалась с ним на публике

Певица и ее бойфренд впервые вышли вместе в свет. Фото: EAST NEWS

Слухи о том, что 76-летняя Шер встречается с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом, появились в ноябре прошлого года. Ветеранша американского шоу-бизнеса и ее протеже ни разу не появлялись вместе на публике, хотя то и дело давали повод посплетничать о себе. И вот теперь артистка и ее бойфренд официально подтвердили, что они – пара. Шер и Александр впервые вышли в свет. Влюбленные посетили показ модного дома Versace, который прошел 9 марта в Pacific Design Center в Западном Голливуде.

Глядя на Шер, невозможно поверить, что ей пошел уже восьмой десяток. Артистка сохранила идеальную фигуру, которую она подчеркивает модными нарядами. Для показа певица выбрала облегающий комбинезон и фиолетовую куртку с клепками. Образ дополнили массивные ботильоны на высоком каблуке. Эдвардс нарядился в черную куртку с золотыми пуговицами, рубашку-поло и брюки в тон.

Пара не скрывала своих нежных чувств друг к другу. Влюбленные позировали фотографам в обнимку, держались за руки и целовались.

Шер и Александр поцеловались на глазах у фотографов. Фото: EAST NEWS

Ранее знакомые пары рассказали журналистам об отношениях влюбленных. По словам друзей, это не просто пиар-роман – Шер и ее избранник действительно очень увлечены друг другом. Идти под венец они не собираются, но с удовольствием наслаждаются временем, проведенным вместе. При этом Александра совершенно не заботит почти 40-летняя разница в возрасте с возлюбленной. А Шер и вовсе все устраивает.

«Они очень влюблены друг в друга. Они не говорят о браке или чем-то подобном, но они оба считают эти отношения серьезными», – сообщил источник портала People.

Помимо романтических пару связывают еще и деловые отношения. Шер записывает сразу два новых альбома, и Александр помогает ей в этом.

«Некоторые из этих песен мне дал Александр, так что я счастлива и взволнована этим, - рассказывала звезда журналистам. - Он не только музыкальный продюсер, но еще и писатель. Он умеет практически что угодно. И я этому очень рада».

Кроме того, певица рассказала, что собирается отправиться в турне в конце 2023 года.

«Сейчас я пытаюсь привести себя в форму», - сообщила Шер.

Глядя на Шер, невозможно поверить, что ей пошел уже восьмой десяток. Фото: EAST NEWS

Еще пару десятков лет назад таблоиды шутили, что Шер нашла рецепт вечной молодости. И, похоже, это действительно так. Певица уже давно объявила о завершении карьеры и наслаждается заслуженным отдыхом. Но в те редкие моменты, когда она все же выходит в свет или выступает, поклонники в очередной раз убеждаются: то ли она регулярно принимает эликсир молодости, то ли гены и пластика делают свое благотворное дело.

На счету Шер не менее десятка пластических операций, сильно преобразивших певицу. Ринопластика превратила нос Шер в настоящее произведение искусства, коррекция губ, подтяжка лица и блефаропластика помогли избавиться от морщин и дряблой кожи, липосакция оставила в прошлом жировые отложения, коррекция ягодиц сделала фигуру певицы гораздо более аппетитной. Поп-дива даже решилась на удаление пары ребер - чтобы талия была более тонкой.