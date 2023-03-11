Военная спецоперация на Украине 11 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2023 года Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2023 года.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Рогов предположил, что обстрел был произведен из тяжелой артиллерии НАТО. По его словам, не менее семи взрывов были громко слышны в районе промзоны и набережной.

Российские войска уничтожили 400 самолетов ВСУ с начала спецоперации. Также сбиты 218 вертолетов и 2273 беспилотника.

Российские силы сбили украинский СУ-27 в районе Марьинки. Всего с начала спецоперации ВКС России уничтожили 400 самолетов ВСУ.

Российские войска уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Украинские военные потеряли также гаубицы Д-20 и Д-30 и артиллерийскую установку «Гвоздика».

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления через два месяца, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Украинские СМИ сообщили о первом применении Киевом американской «умной бомбы» JDAM под Артемовском.

Вооруженные силы Украины стягивают резервы в направлении северо-западной и юго-западной части Артемовска. Исходя из численности группировки и объема вооружения, ВСУ может готовиться как к обороне, так и к контратаке, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Власти Украины 10 марта 2023 года объявили воздушную тревогу в пяти областях в центре и на севере страны. Тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях в центре Украины, а также на севере в Черниговской и Сумской областях, жителям данных областей власти рекомендуют спрятаться в укрытиях. Также сообщения о тревоге поступили из подконтрольных ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей.