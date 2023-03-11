В Турции нашли мужчину красивее Брэда Питта

Фанаты Татлыгута с нетерпением ждут выхода новых кинокартин с его участием Фото: EAST NEWS

Небесно-голубые глаза, 187 см роста, спортивное тело и роскошная шевелюра — всё это принадлежит турецкому красавчику, актеру Кыванчу Татлыгуту.

Свой путь в шоу-бизнес он начал с карьеры модели: в 2002 году Кыванч победил в конкурсе «Лучшая модель мира».

Во время учёбы в колледже он хотел стать профессиональным баскетболистом, но из-за травмы пришлось оставить большой спорт.

Отец актёра — косовский албанец из Приштины. У Кыванча - 4 брата и сестра.

Известность турок, которого в стране считают мужчиной, красивее Брэда Питта, получил после выхода на экраны сериалов «Запретная любовь». В другом, «Курт Сеит и Александра» он сыграл роль офицера царской армии. На съёмках Татлыгут упал с лошади и сломал пять рёбер, но доиграл эпизод.

В фильме «Сон бабочки» ему досталась роль поэта, больного туберкулёзом. Ради нее ему пришлось похудеть на 10 кг. В 2022 году Татлыгута признали лучшим драматическим актёром Турции.

В 2016 году актёр он свадьбу с модельером Башак Дизер, и в прошлом году у них родился первенец. Турки просто без ума от этой пары.

Свободное время Кыванч посвящает защите детей, также он очень любит животных, в особенности своего пса Марса.

Фанаты Татлыгута с нетерпением ждут выхода новых кинокартин с его участием