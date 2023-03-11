Лидеры Франции и Великобритании встретились тет-а-тет впервые за последние пять лет

Эмманюэль Макрон и Раши Сунак обсудили немало вопросов Фото: REUTERS

Впервые с 2018 года президент Франции и британский премьер провели англо-французский саммит.

На нем Эмманюэль Макрон и Раши Сунак обсудили немало вопросов, главным из которых стало согласование беспрецедентного пакета мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Именно французская территория стала финальной частью маршрута, по которому в Великобританию проникают тысячи нелегальных мигрантов. Полиция и миграционные службы Пятой республики не в состоянии остановить этот поток.

Решено, что Лондон выделит Парижу огромную сумму – порядка полумиллиарда фунтов стерлингов, которые пойдут на поддержку французской разведки, сил полиции и развитие технологий.

Также стороны обсудили продолжение военной помощи Киеву. Британский премьер по окончанию саммита подтвердил, что Париж и Лондон «предоставят все возможности для тренировок украинской армии».

Он также выразил надежду на то, что силы ВСУ «достигнут превосходства положения».