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В мире11 марта 2023 5:10

Лидеры Франции и Великобритании встретились тет-а-тет впервые за последние пять лет

Макрон и Сунак намерены увеличить помощь военную помощь Киеву
Людмила ПЛОТНИКОВА
Эмманюэль Макрон и Раши Сунак обсудили немало вопросов

Эмманюэль Макрон и Раши Сунак обсудили немало вопросов

Фото: REUTERS

Впервые с 2018 года президент Франции и британский премьер провели англо-французский саммит.

На нем Эмманюэль Макрон и Раши Сунак обсудили немало вопросов, главным из которых стало согласование беспрецедентного пакета мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Именно французская территория стала финальной частью маршрута, по которому в Великобританию проникают тысячи нелегальных мигрантов. Полиция и миграционные службы Пятой республики не в состоянии остановить этот поток.

Решено, что Лондон выделит Парижу огромную сумму – порядка полумиллиарда фунтов стерлингов, которые пойдут на поддержку французской разведки, сил полиции и развитие технологий.

Также стороны обсудили продолжение военной помощи Киеву. Британский премьер по окончанию саммита подтвердил, что Париж и Лондон «предоставят все возможности для тренировок украинской армии».

Он также выразил надежду на то, что силы ВСУ «достигнут превосходства положения».

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