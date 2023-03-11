56-летняя Наталья Штурм улетела в свадебное путешествие на Карибы

Наталья Штурм. Фото: соцсети.

Наталья Штурм улетела из России в свадебное путешествие. 56-летняя певица и ее возлюбленный Альберт отдыхают на острове Сен-Мартен в Карибском море. На своей странице в соцсети Наталья опубликовала несколько снимков с видом на залив и яхты. Артистка рассказала подписчикам, что добираться до острова пришлось долго.

«Наше свадебное путешествие началось. Наконец добралась, ради этого рая можно и на 36 часов пути забить»,- написала Штурм.

56-летняя певица и ее возлюбленный Альберт отдыхают на острове Сен-Мартен в Карибском море. Фото: соцсети.

О том, что она выходит замуж за ювелира по имени Альберт (фамилию избранника артистка скрывает), Наталья объявила в ноябре 2022 года. Певица похвасталась в соцсетях помолвочным кольцом с редким камнем, которое подарил ей жених.

Путь влюбленных к браку был долгим: Альберт ранее уже делал Штурм предложение, они собирались сыграть свадьбу в августе прошлого года. Но накануне торжества Наталья увлеклась ирландским музыкантом Дереком Глисоном и уехала к нему в Болгарию. Альберт не сдавался: он решил вернуть возлюбленную и опять сделал ей предложение руки и сердца.

Звезда 90-х дважды выходила замуж, но оба ее брака закончились разводами. Артистка, у которой есть дочь и сын, уже успела стать бабушкой. Шли годы, певица крутила многочисленные романы, но так и не обрела счастье. Пока несколько лет назад, во время путешествия по Занзибару, не познакомилась с Альбертом.

Наталья познакомилась с Альбертом несколько лет назад, во время путешествия по Занзибару. Фото: соцсети.

От первого брака с однокурсником Сергеем Деевым Наталья родила дочь Елену. Сейчас ее дочь уже взрослая, живет за границей, воспитывает сыновей Даниэля и Николоса. Позже исполнительница стала женой бизнесмена Игоря Павлова и родила от него сына Арсения. В 2005 году супруги расстались со скандалом и долго делили сына через суд, определяя, с кем будет жить мальчик.

Игорь считал, что Наталья ведет неподобающий приличной женщине образ жизни, и пытался лишить ее родительских прав. В качестве доказательства бизнесмен приводил в суде пикантные фотографии Натальи в стиле «ню», которые она публиковала в соцсетях. Во время зарубежных путешествий исполнительница фотографировалась топлесс и делилась обнаженными снимками со своими поклонниками. Кроме того, Павлов настаивал, что Наталья слишком часто меняет возлюбленных. По мнению экс-супруга, все это создавало нездоровую атмосферу для воспитания мальчика.

Поначалу Арсений жил с матерью, но в 14 лет отец забрал его к себе. С тех пор Наталья практически не виделась с сыном. Павлов сменил мальчику номер телефона и перевел его в другую школу.