Один из крупнейших банков США обанкротился всего за два дня: объясняем, как это произошло

Silicon Valley Bank занимал 16-е место по объему активов в Штатах Фото: REUTERS

В США обанкротился существовавший почти полвека Silicon Valley Bank.

Руководство финансового учреждения, входившего в двадцатку крупнейших банков США, считает, что виной всему послужила длившаяся всего лишь 48 часов паника клиентов, отозвавших со счетов Silicon Valley Bank все свои средства, оцениваемые в 42 млрд. долларов. Срочно вывести деньги из этого банка вкладчикам порекомендовали сразу несколько инвестиционных фондов, озабоченных закрытием другого банка, Silvergate.

Федеральные органы финмониторинга закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством банка за последнюю четверть века и вторым по величине в истории США.

В 2008 году подобного рода событие (банкротство Lehman Brothers) стало отправной точкой кризиса. Американский Минфин заявил, что полностью контролирует ситуацию.

Уже известно, что немалая дола вкладов, хранившихся в Silicon Valley Bank, не была застрахована.

Silicon Valley Bank занимал 16-е место по объему активов в Штатах; особую привлекательность ему обеспечивала связь с кредитованием технологических стартапов.

Банкротство Silicon Valley Bank спровоцировало панику и на биржах: фондовые индексы катятся вниз, инвесторы избавляются от ценных бумаг банков, также ориентирующихся на кредитование предприятий хайтека.