Причиной болезни Альцгеймера могут стать вирусы гриппа и герпеса: ученые получили новые данные о недуге, разрушающем мозг

Обычные вирусы способны спровоцировать болезнь Альцгеймера Фото: Shutterstock

Американские генетики из Национального института здравоохранения в Бетесде выяснили, что развитие серьезных нейродегенеративных заболеваний может быть связано с вирусными инфекциями. Исследование было опубликовано в этом году в журнале Neuron. Ученые оценивали данные более 800 тысяч человек из финского проекта FinnGen и Британского биобанка. В контрольной группе были включены данные более 95 тысяч человек без проявления каких-либо нейродегенеративных заболеваний. Всем в среднем было 60 лет.

Ученые обнаружили более 20 видов связей между предыдущей госпитализацией из-за вирусной инфекции и различными нейродегенеративными расстройствами через 6-15 лет после заражения. Причем речь идет не только о причинах болезни Альцгеймера, но и о болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, болезни Лу Герига (боковой амиотрофический склероз) и о сосудистой деменции.

Речь идет о вирусах гриппозной этиологии и вирусах герпеса.

«Есть определенные вирусы, которые называют нейротропными или нейротоксичными, - рассказал в программе «Жить здорово» профессор Андрей Продеус. - То есть они могут попасть в мозг и нарушить его работу».

Дело в том, что именно вирусы гриппозной этиологии и вирусы герпеса способны атаковать центральную нервную систему через периферические нервы или преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает кровеносную систему мозга. Они провоцируют воспаления в мозге. А значит впоследствии и риск развития когнитивных нарушений.

1. Пневмококковые и менингококковые инфекции.

Чаще всего развитие деменции было связано с осложнениями после гриппа (пневмококковыми или менингококковыми инфекциями). Перенесенный грипп плюс одна из этих инфекций увеличивала риск деменции в десятки раз раз по сравнению с контрольной группой!

Например, вирусный энцефалит, как осложнение после гриппа, кори, краснухи, опоясывающего герпеса, повышает риски в 30 раз.

2. Вирус гриппа (с развитием пневмонии).

Именно он, самые распространенный и опасный, оказался связан с причиной болезни Альцгеймера, Паркинсона, сосудистой деменцией и другими болезнями. Но, скорее всего, именно в силу своей распространенности (мало кто не болел гриппом за всю жизнь). Перенесенный грипп и пневмония после него повышал риск развития деменции в 4,5 раза.

К вирусам гриппозной этиологии относится и COVID-19. О его связи с возможной причиной болезни Альцгеймера заговорили еще в 2021 году, поскольку вирус серьезно воздействовал на когнитивные способности переболевших, оставляя длинный хвост из усталости, нарушения кратковременной памяти, способности к запоминанию.

3. Вирус ветряной оспы и вирус простого герпеса.

Они вызывают вирусный энцефалит (воспаление оболочек головного мозга). И это также также связано с проявлением в будущем одного или более нейродегеративных заболеваний. Если у вас хоть раз было проявление герпесной инфекции (та же ветрянка в детстве или простуда на губе), то риск развития деменции увеличивается в 4 раза. Также исследование подтвердило связь вируса Эпштейна-Барра (он тоже относится к группе герпес-вирусов) и развития рассеянного склероза.

В целом вирусы герпеса относятся к нейротрофическим вирусам, которые проникают в центральную нервную систему, а также могут затаиться в спиномозговой жидкости. И из-за сниженного иммунитета «выстрелить» серьезными осложнения в будущем (например, так случилось с Джастином Бибером, лицо которого перекосил парез лицевого нерва).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Казалось бы, положение безвыходное — от вирусов уберечься почти невозможно. Но всегда можно уменьшить тяжесть течения болезни. Согласно исследованию, прямая взаимосвязь деменции и перенесенных вирусных инфекций была больше у тех, кто попал на больничную койку, то есть с серьезным течением болезни. А еще больше у тех, кто получил осложнение (возможно, плохо лечился или перенес болезнь на ногах).

Какие вакцины защитят:

- от гриппа и ковида;

- от пневмококковой и менингококковой инфекции;

- от ветрянки (которая может спровоцировать опоясывающий лишай и дальнейшие осложнения).

Да, большинство вакцин (например, от гриппа и ковида) не защитят полностью от заражения, но снизят тяжесть течения болезни и риск развития осложнений.