95-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года. Фото: REUTERS

Ой-ой-ой. "Оскар" в этом году, между прочим, юбилейном, 95-м, пройдет без красной дорожки. Что это значит? Неужели звезд отправят на сцену без привычных дефиле перед репортерами, а светская хроника останется сиротой без десятков дивных нарядов? Или всё это лишь наветы, а за океаном, как прежде, тишь да гладь?

Сайт KP.RU разобрался в хитросплетениях главной кинопремии США, церемония вручения которой состоится в ночь с 12 на 13 марта 2023 года.

Золотые статуэтки ждут победителей. Фото: REUTERS

Оказалось, все дело в том, что из года в год премия "Оскар" демонстрирует всё более низкие рейтинги. Но организаторы не теряют надежды привлечь внимание аудитории. Так, в прошлом году за сенсации отвечал Уилл Смит, который прямо на сцене вмазал по лицу ведущему, отпустившему пошлую шутку в адрес жены актера. А на этот раз главная роль досталась... красной дорожке.

Итак, красный отныне - цвет крови, и по словам организаторов, "нет никаких причин использовать словосочетание "красная ковровая дорожка" - это, мол, не более, чем символ, а не буквальное описанием ковра. Поэтому дорожка в этом году будет цвета шампанского.

Дорожка в этом году будет не красной, в цвета "шампань". Фото: REUTERS

По мнению организаторов, новый окрас демонстрирует уверенность в том, что во время вручения наград "не прольется кровь". Однако скептики уже назвали шампань "цветом мочи" или "цветом пива".

Впрочем, всех заинтересованных куда больше волнует другое: говорят, Леди Гага в этом году не будет выступать. Зато на сцене появится Рианна, а это, дескать, гарантированная бомба!

Еще один скандал с предстоящим "Оскаром" имеет политический окрас. Дело в том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд отказывают в выступлении на церемонии.

- Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа", - отреагировала на новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

А вот в МИД Незалежной ответственных за такое решение назвали "лицемерами в красивых платьях и бриллиантах".

В Лос-Анджелесе уже готовятся к юбилейной церемонии. Фото: REUTERS

КСТАТИ

Сюрпризов не будет

Говорят, в этом году "Оскар" станет одним из самых предсказуемых. Все главные награды пророчат фантастическому боевику "Всё везде и сразу" - у ленты целых 11 номинаций.

Кадр из фильма "Все, везде и сразу"

По мнению букмекеров, у картины больше всего шансов в главной номинации "Лучший фильм". А режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт являются главными кандидатами на награду в категории "Лучший режиссер".

"Все везде и сразу" также считается главным кандидатом на победу в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Кадр из фильма "Говорят женщины"

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" лидирует драма "Говорят женщины".

В главных сольных категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актер" лидируют Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" и Остин Батлер за экранное воплощение короля рок-н-ролла в мюзикле "Элвис»".

Кадр из фильма "Тар"

Кадр из фильма "Элвис"

Что касается российского номинанта на премию "Выход", по мнению экспертов, у фильма есть шансы, однако конкуренция чересчур велика.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А чем закусим?

"Оскаровская" вечеринка в этом году обещает головокружительный набор блюд для тех, кто утомится от бесконечных интервью, позирований и сидения в зале.

Итак, гостям будут предложены всевозможные канапе, мини-гамбургеры, оладьи, веганские блюда и многое другое. А помогать главному шеф-повару на вечеринке будет британский шеф-повар, который готовил, в том числе, и для королевской семьи. Он будет отвечать за стейк, который в Америке, мол, "далеко на фантастичный".