Кулеба обиделся на продюсеров церемонии "Оскар" за отказ Зеленскому в выступлении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Помнится у беспризорников в период Гражданской войны была такая жалостная песня про кошку:

- У кошки четыре ноги,

Еще у нее длинный хвост.

Но трогать ее не моги

За ее малый рост, малый рост.

В нынешней НЕзалежной такой "кошкой", которую нельзя обижать (уж не знаю, только ли за малый рост или еще из-за чего) является президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. Стоит только кому его обидеть или не воздать должных (по мнению украинской стороны) почестей, как на защиту Зеленского тут же выдвигаются, выставив впалую грудь колесом, его защитники.

Вот президент Белоруссии вполне обоснованно назвал Зеленского гнидой. Как со смаком отметили ведущие западные СМИ, 3 раза. И что там? На передовые позиции выдвинулся известный дерьмомет офиса президента Михаил Подоляк, который начал буквально осанну петь Зеленскому в таких выражениях, что даже самая известная шлюха в борделе покрылась бы пятнами смущения.

А вот, как писала "Комсомольская правда" совсем недавно, продюсеры церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" отказали Киеву в выступлении на церемонии президента Украины некоего Владимира Зеленского. Который и без того за прошедший год буквально "изнасиловал" все возможные площадки. Отказали! Как же так! И тут свой возмущенный голос по этому поводу возвысил глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это и фамилия, и диагноз одновременно).

- Я думаю, что если фильм "На западном фронте без перемен" (один из фаворитов на награду в своей номинации – прим. авт.) получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому... не разрешат выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдёте, — объяснил Кулеба суть вещей в интервью немецкому изданию BILD am SONNTAG.

Но на этом не успокоился, а продолжил известной на весь мир украинское нытье на тему "весь мир с нами, весь мир нам должен".

- Слова "смешно" недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не ставлю под сомнение качество фильма. Я просто хочу сказать, — люди, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что именно тогда, когда вы пьёте шампанское, надеваете красивую одежду и бриллианты, и не хотите слышать реальную историю, с вами что-то не так, - попытался он обвинить всемирный бомонд и воззвать к его совести.

Нет, конечно, у бомонда с совестью давно все не так, это понятно хотя бы по его молчанию на протяжении восьми лет, когда погибали люди Донбасса от украинских пуль, ракет, бомб и снарядов. Но не Кулебе, который сам сытно жрет и сладко спит, об этом судить. И не тому Кулебе, который вывез с Украины в безопасное место не только свою семью, но и собачек, чтобы те не испытали от стресса.

Кстати, Зеленский ведь тоже шампанское все это время пьет, и не только шампанское, и не только пьет. Вот что касается одежды, тут Дмитро, что называется, попал точку. Так, может, потому и отказали продюсеры Зеленскому в выступлении, что как представили себе, как нечто небритое и немытое появляется на экране в нестиранной футболке, которая носится уже год…

Впрочем, нет. Он просто надоел, всем уже примелькались его ""нерыжие" кудри, тем более, что у него одна роль с одними и теми же словами "дайте денег и допомоги" во всех амплуа и на всех площадках. Может, если бы вспомнил старое, вновь стал шутом и сыграл на рояле… Да еще дуэтом с Кулебой или Подоляком… А то на "Оскаре" в последние годы скука смертная.