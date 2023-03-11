Герой спецоперации «Z» сержант Орехов лишил инициативы, а потом и жизней диверсантов

Сержанты Алексей Орехов и Владислав Ватанин Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…».

РАНЕНЫМ СДЕЛАЛ ПРОХОД В МИННОМ ПОЛЕ

Сержант Владислав Ватанин

«Группа саперов под командованием сержанта Владислава Ватанина выполняла боевую задачу по созданию проходов в противопехотном минном поле, оборудованном противником на подступах к опорному пункту украинских националистов. Противник, стремясь всеми силами удержать занимаемые позиции, приступил к минометному обстрелу района, где действовали российские саперы. В результате одного из залпов Владислав получил осколочное ранение, однако, понимая, что для штурма опорного пункта и последующего стремительного наступления необходимо разминировать местность, продолжил, несмотря на риски для жизни, выполнять поставленную задачу. Смелые и самоотверженные действия сержанта Владислава Ватанина, а также профессионализм его подчиненных позволили в кратчайшие сроки проделать проходы в минном поле, после чего основные силы взяли штурмом опорный пункт националистов, отбросив врага вглубь обороны».

ЛИШИЛ ИНИЦИАТИВЫ, А ПОТОМ И ЖИЗНЕЙ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Алексей Орехов

«Командир отделения сержант Алексей Орехов выполнял боевую задачу по охране и обороне важного стратегического объекта от украинских националистов. Ведя ночью наблюдение за прилегающей местностью, Орехов обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Используя средства связи, сержант доложил о характере предстоящих действий противника и открыл с подчиненными огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Сержант Алексей Орехов первым делом уничтожил гранатометчика, и продолжая вести бой, прицельным огнем сковал действия боевиков, удерживая оборону до прибытия подкрепления. По итогам боя диверсионная группа боевиков была уничтожена».