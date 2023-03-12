Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 12 марта 2023 года: Евросоюз исчерпал санкции против России, а Украина роет рвы на границе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель с горечью признал, что ЕС исчерпал предел санкций против РФ Фото: REUTERS

ХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ

Грандиозный скандал начинает разгораться в Германии по поводу отправки гуманитарной помощи на Украину. Как оказалось, немецкая железная дорога которая обещала осуществлять транзит грузов бесплатно, перестала осуществлять подобного рода перевозки на Украину еще с 1 января. И с начала года те, кто хотят отправить помощь в незалежную, должны полностью оплачивать перевозку. Сумма составляет до 6 тысяч евро за контейнер.

Как пишет Spiegel, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой в Министерство транспорта Германии, поскольку может получать постороннее финансирование в ограниченном объеме. Но необходимой помощи так и не получила.

А это значит, что кружевные, хотя и поношенные труселя в украинских секонд-хендах в ближайшее время значительно подорожают.

В ГЕРМАНИИ ПОДСЧИТАЛИ СВОИХ ЭКСТРЕМИСТОВ, ОТПРАВИВШИХСЯ НА УКРАИНУ

Спецслужбы ФРГ насчитали, как минимум 29 экстремистов из числа граждан Германии, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях. Всего, по данным ведомства по охране Конституции, в зону боевых действий выехали из страны свыше 60 человек, стоящих на учете в полиции как экстремисты, но не все они, как считают в ведомстве поехали именно воевать.

Еще шесть выездов в зону конфликта Федеральная полиция Германии, как она утверждает, смогла предотвратить. В полиции оправдываются тем, что пограничный контроль проводится всегда только в очень "отдельных случаях".

Еще бы подсчитали, сколько военнослужащих Бундесвера находятся на Украине в качестве инструкторов или выбрали ее "курорты" местом отдыха в качестве "отпускников".

ПОТАНЦЕВАЛ – И НА ФРОНТ

Заместитель военкома Болграда Одесской области Владимир Руснак, который потряс на днях Сеть своими разухабистыми и эротическими танцами на коллективном праздновании 8-го марта теперь должен будет смыть свои позор и ошибки собственной кровью. Мало того, что он праздновал 8-е марта, которое на Украине собираются отменять в соответствии с заветами Бандеры, так он еще и танцевал под русскую песню "Алкоголичка".

Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения, — заявили в Оперативном командовании ВСУ "Юг" и отправили Руснака в боевое подразделение.

- Это цинизм в высшей мере. Утром раздавать повестки, а вечером бухать под "Алкоголичку", радоваться, танцевать с такими же бугаями, как сам, которых не призывают, - подверг жесткой критике бывшего теперь уже замвоенкома известный националист и экс-боевик запрещенного в России "Азова" Игорь Мосийчук. - Мордатые военкомы, которые танцуют на корпоративах должны быть отправлены на фронт, а на их место должны прийти военнослужащие, частично пригодные к службе.

С такой мордой, как у Руснака, гопак не станцуешь. Впрочем, у Мосийчука ширина лица тоже тянется к рекордам. Но у Руснака ведь еще и фамилия какая-то подозрительная…

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ

Немецкая газета "Бильд" решила проверить, насколько парусная яхта "Андромеда", которая, как считает германское следствие, использовалась для проведения диверсий по подрыву "Северных потоков", соответствует тем задачам, которые должна была решать в той миссии. И обнаружила, что версия трещит по швам.

- Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1 500 кг взрывчатки. На "Андромеде" нет крана, чтобы опустить такие объемы под воду, - отмечает газета. Полторы тонны взрывчатки плюс 6 человек экипажа уже превышает максимальную грузоподъемность яхты. Вторая несостыковка, по мнению автора, заключается в логистике - вряд ли возможно провезти столько взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии и не быть замеченными. Третьей проблемой, как отмечает издание, является снаряжение ныряльщиков. Эксперты сомневаются, что "Андромеда" пригодна для транспортировки такого снаряжения.

Кстати, для того, чтобы яхта могла удерживаться на месте погружения, что требовалось для работы водолазов, необходимо было использовать специальное оборудование, которого у яхты тоже не было.

Такое ощущение, что версию придумывали люди, которые не имеют никакого понятия о дайвинге. Собственно, в высоких кабинетах такие действительно встречаются крайне редко.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!

Заполошные крики и обещания, что все западные компании и бренды сбегут из России почему-то не сбываются. Нет, часть компаний действительно освободили место на российском рынке, из-за чего понесли убытки по итогам года. А вот другие… Французский ритейлер Auchan, например, планирует открыть новые магазины в России под названием "Мой Ашан" и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

Возобновят свою работу и известные западные бренды, сменив свои прежние названия. Bershka будет работать под лейблом Ecru. Pull & Bear переименуют в DUB, а Zara станет Maag. При этом, одежда будет производиться на турецких и китайских заводах, а откроются по новой и под новыми названиями все 240 магазинов российской сети.

А в очереди уже стоят и другие. А кто не успел, тот опоздал и теперь локти себе кусает.

УКРАИНА ОКАПЫВАЕТСЯ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании правительства принято решение о срочном строительстве военных инженерно-технических укреплений "в целях обороны в отдельных районах". О каких районах идет речь, Шмыгаль не сообщил. Но, например, на молдавско-украинской границе со стороны Украины появился ров профилем 2х2 метра.

- Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, в том числе для пресечения попыток контрабанды из Украины в Республику Молдова, - сообщила журналистам пресс-секретарь Погранполиции Молдовы Раиса Новицки. Как рассказала она, в прошлом году зарегистрировано свыше 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Украины, увеличилось и число попыток переправить в Молдову с сопредельной стороны оружие.

А скольким украинским мужикам удалось-таки сбежать в Молдавию от мобилизации, никакие пограничники не расскажут.

РОССИЯН И БЕЛОРУСОВ ДОПУСТИЛИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ФЕХТОВАНИЮ

Международная Федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске граждан России и Беларуси к соревнованиям. Решение об этом было принято на внеочередном конгрессе в онлайн-формате. "За" высказались 89 представителей, против - 46 голосов. Еще один участник воздержался.

Теперь россияне и белорусы смогут принять участие на чемпионате мира в Милане в июле. Там, кстати, будут разыгрываться и путевки на Олимпиаду-2024.

Примечательно, что представители Украины дважды пытались заблокировать это решение, однако их попытки не увенчались успехом.

- Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения относительно нашей реакции на решение FIE и его возможное обжалование, – не унимаются в украинской Федерации фехтования. Мы бы посоветовали им написать жалобу в "Спортлото", но Зеленский вчера ввел против "Спортлото" санкции…

ЕВРОСОЮЗ ДОЧЕРПАЛ ДО ДНА САНКЦИЙ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель с непередаваемой горечью признал, что ЕС исчерпал предел санкций против РФ

- Было бы странно, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными – возможно иногда слишком поэтапными, - заявил Жозеп.

По словам Борреля, "с точки зрения санкций остается сделать немного", ЕС может попробовать "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку".

Похвальное упорство. Так они еще и до дна своих финансовых возможностей докопают, благо недолго осталось.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация.

- Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные ставят противотанковые ежи на дорогах, ведущих в Беларусь. Наверное, потому что в Европе на танках ездят только по дорогам.

- The Guardian сообщила, что правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпиады, призвав их оказать давление на МОКи не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже даже в нейтральном статусе. Кстати, по Олимпийской хартии, если правительство какой-либо страны пытается оказать давление на МОК, команда этого государства должна быть отстранена от участия в Играх на два цикла.

- Петиция за введение в украинских школах предмета «Половое воспитание» набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины, который по итогам рассмотрения другой такой же петиции уже поручил премьеру проработать вопрос о переименовании России в Московию.

- Победители нацотбора на Евровидение от Украины TVORCHI пожаловались на проблемы с выездом за границу из-за ограничений Министерства культуры, введённых после скандала со стендапером Щегелем. Минкульт в ответ готовит резкое ужесточение порядка выезда за границу для военнообязанных деятелей культуры.

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