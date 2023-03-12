Военная спецоперация на Украине 12 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 марта 2023 года Фото: Александр КОЦ

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 марта 2023 года.

Командир сухопутных войск Украины Александр Сырский высказался о том, почему ВСУ должны держаться в Артёмовске (старое название - Бахмут) как можно дольше. По его словам, это помогает выиграть время до предполагаемого весеннего контрнаступления.

В субботу, 11 марта, украинские войска обстреляли Куйбашевский район Донецка, в результате чего одна женщина получила ранение, а восьмилетний мальчик скончался от полученных травм.

Минобороны России сообщает об уничтожении более 140 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении. Также на этом направлении были уничтожены две гаубицы Д-30.

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил в субботу, 11 марта, о том, что российские войска расположились в прямой видимости от центра Артёмовска. По его словам, поднявшись на крышу одного из зданий, российские военные могут увидеть дымящийся дом городской администрации.

Вооруженные силы Украины стягивают резервы с Запорожья в направлении Артемовска. Об этом 11 марта 2023 года сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, данная мера имеет вынужденный характер, Киев перебрасывает резервы из-за слишком быстрых потерь в районе Артемовска.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве. Об этом в субботу, 11 марта, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК, уточнив, что отключение произошло из-за повреждений энергообъектов сети.

Министерство обороны России представило видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Stormer HVM производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом «Ланцет» во время проведения специальной военной операции (СВО).

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы, а также военных на медицинском транспорте под знаком красного креста.

Напомним, с 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 марта 2023 года.